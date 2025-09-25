Karol G se alza con la primera estatuilla de Premios Juventud 2025 con “Si antes te hubiera conocido”

Premios Juventud 2025 inició la mañana de este jueves con la revelación de su lista de ganadores a través de redes sociales.

Karol G se alzó con la primera estatuita de PJ de este año, horas antes de la ceremonia de premiación que se celebrará esta noche en Panamá.

La colombiana ganó en la categoría Tropical Hit con el merengue “Si antes te hubiera conocido”, canción que hace unos días también logró sobrepasar el billón de reproducciones en YouTube.

Otros ganadores mencionados son: Bad Bunny (Mejor Urban Track), De La Rose (La Nueva Generación Femenina) y Carín León (Mejor Canción Música Mexicana).

Con la canción junto a su videoclip oficial grabado en República Dominicana y lanzado el 25 de junio de 2024, la cantante colombiana logró su décima entrada al Billion Views Club de YouTube.

Aunque el tema fue lanzado a mediados del año pasado, fue agregado al álbum "Tropicoqueta", publicado el 20 de junio de 2025, donde destacan los principales ritmos latinos, entre ellos el merengue, la bachata, salsa y vallenato.