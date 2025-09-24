Jossie Esteban pasa a ser manejado por Luisín Martí

El merenguero Jossie Esteban lanzó su más reciente propuesta musical titulada “Él es serio”, un tema cargado de ritmo, chispa y el estilo característico que ha definido su carrera durante décadas que ahora será manejada por el promotor Luisín Martí.

Con una mezcla de matices culturales y letras ingeniosas, “Él es serio” revive esa conexión única que Jossie ha cultivado con su audiencia: la de hacer bailar, reír y disfrutar sin pretensiones.

El tema ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, y su videoclip será estrenado oficialmente este viernes 26 de septiembre en su canal de YouTube “Jossie Esteban TV”, con una propuesta audiovisual que promete tanto frescura como contagiosa alegría.

Video AUDIO. "El es serio", Jossie Esteban.



Este nuevo capítulo en su carrera cuenta con el respaldo en el manejo artístico de Luisín Martí, profesional que ha trabajado con figuras de renombre nacional e internacional aportando su visión estratégica en el posicionamiento, la proyección de marca y la organización de giras.

Con Martí al frente de la representación, Jossie inicia una etapa enfocada en consolidar su legado, fortalecer su presencia en mercados internacionales y abrir nuevas oportunidades de colaboración, afirmaron sus promotores.

El 2026 promete ser un año de expansión y reafirmación para Jossie Esteban, un artista que, lejos de detenerse, sigue apostando a la música tropical con la alegría y el carisma que lo han hecho eterno en el corazón del pueblo, comentó Luisín Martí.

De cara a la temporada navideña, época en la que sus éxitos se convierten en banda sonora obligada, el veterano artista se prepara con múltiples presentaciones y proyectos, respaldado por un equipo de trabajo que garantiza calidad, disciplina y visión de futuro, agregó Martí.