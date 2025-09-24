“Una diva es valiente, poderosa”: Didi Hernández lanza versión en merengue del éxito 'Esa Diva'

La merenguera Didi Hernández presenta su nuevo sencillo “Esa Diva”, un merengue producido por el reconocido maestro Henry Jiménez, donde ambos apuestan por una propuesta fresca, audaz y moderna que fusiona tradición y vanguardia.

Con una base rítmica de merengue fusionada con tecno, house, pop y música electrónica, el tema se convierte en una pieza innovadora, masterizada con tecnología Dolby Atmos, diseñada para conquistar tanto la radio como las plataformas digitales.

Pero más allá del sonido, “Esa diva” es un reconocimiento a todas las mujeres que trabajan fuerte por un mejor porvenir para sus familias. Ya sea una madre, una doctora, una maestra, una reportera, una ingeniera, una emprendedora o una cantante, todas comparten un mismo sueño: convertirse en divas dentro de su profesión y brillar con autenticidad.

Con esta canción, Didi Hernández celebra los logros de las mujeres y envía un mensaje inspirador: “el futuro es brillante para nuestro género”.

“Para mí esta canción es un himno a la mujer que lucha y sueña. Todas llevamos dentro una diva que se refleja en nuestro esfuerzo y en nuestros logros. Quise que este tema fuera una invitación a bailar, a disfrutar y a sentirnos orgullosas de quienes somos”, expresó Didí Hernández.

El lanzamiento de “Esa Diva” representa también una nueva etapa en la carrera de Didí Hernández, quien en esta ocasión se une a La Oreja Media Group, empresa especializada en distribución digital de música, para llevar su propuesta artística a un alcance aún mayor y con una estrategia global.

“Esa Diva” se encuentra en todas las plataformas digitales, aunque desde ya el tema está sonando en la radio nacional, generando gran expectativa entre fanáticos y expertos del género.

“Esa Diva” estará disponible en Spotify, Apple Music, YouTube y todas las plataformas digitales a partir del 20 de septiembre.