Cantante y actor indio Zubeen Garg muere ahogado mientras buceaba

El cantante y actor indio Zubeen Garg, conocido por el éxito de Bollywood "Ya Ali", murió ahogado mientras buceaba. Tenía 52 años.

Garg, quien se encontraba en Singapur para participar en el Festival del Noreste de la India que se celebraría en ese país y fue cancelado tras el trágico accidente, fue rescatado del mar, recibió reanimación y posteriormente fue trasladado de emergencia a un hospital cercano, pero no pudo sobrevivir.

El domingo, miles de fanáticos despidieron al artista en su residencia. Su cuerpo fue incinerado el martes por decisión de su familia.

Los restos mortales de Garg, considerado una de las voces más queridas de Assam, se conservan actualmente en el Complejo Deportivo Bhogeswar Baruah (Estadio Sarusajai) en Guwahati, según informó Time of India.

Antes de la cremación, el lunes se realizó una segunda autopsia con el objetivo de de garantizar la transparencia de la investigación sobre su muerte en medio de acusaciones de delito y malestar de la sociedad.

Fue el pasado 19 de septiembre cuando Garg experimentó dificultades respiratorias cuando nadaba en la Isla de Lázaro y fue declarado muerto en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General de Singapur.

Garg era un ícono cultural de India. Saltó a la fama nacional en el año 2006 con su tema "Ya Ali", de la película "Gangster". Ese año, ganó el premio al mejor cantante de playback en los Global Indian Film Awards. Otros éxitos de Bollywood incluyen "Dil Tu Hi Bataa", de "Krrish 3", "Jaane Kya Chahe Man" y "Pyaar Ke Side Effects".

A lo largo de sus tres décadas de trayectoria, además de hindi, Garg también cantó en en asamés, bengalí, nepalí y varios otros idiomas regionales, tocó múltiples instrumentos, actuó en películas, compuso bandas sonoras y llenó estadios con sus conciertos.