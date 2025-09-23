Ramón Orlando y Maridalia Hernández unen sus voces por primera vez en "No me importa no"

Los artistas dominicanos Ramón Orlando y Maridalia Hernández unieron sus voces por primera vez en el tema “No me importa no”, autoría del “maestro”.

“Mientras grabábamos el especial “Las Baladas de Ramón Orlando”, Maridalia Hernández comentó de forma totalmente espontánea que le encantaba la canción “No me importa no”, autoría de Ramón Orlando. Ese momento quedó grabado en cámara, y desde ese día muchos de ustedes han pedido esta interpretación”, compartió el productor musical Junior Cabrera.

El tema se grabó en enero de 2024 y se estrenó este 23 de septiembre, justo a un año del concierto de celebración de los 50 años de carrera de Ramón Orlando, el cual se realizará en el Estadio Olímpico Félix Sánchez y reunirá en un mismo escenario a las figuras más emblemáticas de la música dominicana y latinoamericana.

Una cita que, según el propio maestro contó a Listín Diario hace unos meses, será “la única vez que se verá a toda esa gente junta” en un homenaje que trasciende el merengue para abarcar salsa, bachata y música típica.

Es la primera vez que estos artistas colaboran juntos en una canción.

“No me importa no” está incluida en el álbum de Ramón Orlando “Grandes éxitos del Maestro” (1993).