Restos de Chencha serán sepultados el lunes en el Parque Cementerio Puerta del Cielo

Los restos de la exponentes del baile de son Inocencia Paredes (Chencha) serán expuesto a partir de las 6:00 de la tarde de este domingo en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln.

En ese sentido, el cuerpo de la bailarina será trasladado a las 1 de la tarde del lunes al espacio cultura que lleva su nombre, "Chencha, espacio abierto", donde la Alcaldía de Santo Domingo Este realizará un homenaje póstumo de cuerpo presente en su honor, para posteriormente ser llevado al Cementerio Puerta del Cielo.

Chencha murió esta madrugada a los 94 años. Fue un ícono del son y junto a su esposo José María Guerrero (Bonyé), fallecido en 2007, formó una de las parejas de baile de este ritmo más emblemáticas.

Nacida el 15 de octubre de 1931 en Yaguate, San Cristóbal, Doña Chencha pasó sus últimos dos años en Nueva York junto a sus nietas, pero hace dos meses había regresado a su tierra natal.