Fallece Chencha, ícono del son

La bailarina de son Inocencia Paredes, mejor conocida como Chencha, falleció.

"Les informamos, con mucho dolor, del fallecimiento de nuestra Inocencia Paredes "Chencha". Su cuerpo será expuesto en funeraria Blandino de la Lincoln. Luego informaremos la hora. Paz a su alma", anunció el locutor Chino Méndez.

Junto a su esposo José María Guerrero (Bonyé), Chencha formó una de las parejas de baile de son más emblemáticas de República Dominicana.

En su honor, la Alcaldía de Santo Domingo Este inauguró en el año 2022 “Chencha, espacio abierto”, un espacio turístico y recreativo para el entretenimiento de las familias.