Cardi B lanza su esperado álbum “Am I the Drama?” mientras disfruta de su cuarto embarazo

Siete años después de su histórico debut "Invasión de la privacidad", Cardi B ha regresado. Y, a la manera típica, lo está haciendo con mucho espectáculo.

La ganadora del Grammy hizo que su tan esperado álbum "Am I the Drama?", lanzado el viernes, se sintiera como un teatro en horario estelar. La liberación del viernes llegó días después de que ella revelara que había revelado su cuarto embarazo, su primer hijo con el receptor abierto de los New England Patriots, Stefon Diggs, y apenas dos semanas después de que saliera victoriosa de una sala del tribunal de Los Ángeles.

Con un título que hace un guiño al escrutinio que ha recorrido su carrera, Cardi B canaliza el torbellino de titulares hacia la música que duplica sus puntos fuertes: confianza contundente, ingenio juguetón y bravuería aguda. El proyecto de 23 pistas cuenta con colaboraciones con Janet Jackson, Lizzo, Selena Gomez, Megan Thee Stallion, Cash Cobain, Kehlani, Summer Walker y Tyla.

Hilos de Cardi B en éxitos anteriores como "Up" y "WAP" con Megan Thee Stallion. Esa elección provocó críticas en línea por rellenar el álbum con material más antiguo.

Sin embargo, Cardi B, que nunca esquiva una discusión, aplaudió a X en junio:

"Esta será la última y única vez que abordaré esto... 'WAP' y 'Up' son dos de mis mejores canciones... merecen un hogar". Ella agregó: "Estas dos canciones ni siquiera cuentan para las ventas de la primera semana, así que ¿por qué están llorando? ... Ahora deja que coman pastel. ¡¡¡Ve a llorar por ello!!!"

Junto a esos líderes de las listas, Cardi también desató pistas frescas. El "Outside" que golpea el pecho y el más alegre "Imaginary Playerz" muestran su rango entre himnos contundentes y flujos más suaves y listos para la radio.

La vida personal de Cardi solo ha amplificado el centro de atención. Su relación con Diggs, que se unió a los Patriots esta temporada después de años como uno de los mejores receptores de la NFL, ha atraído tanta atención fuera del campo como en él. La pareja mantuvo un perfil bajo hasta la revelación del embarazo de esta semana, marcando su primer hijo juntos.