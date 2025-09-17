Muere el merenguero Robert Jeandor, el arubeño más dominicano del siglo XX

El músico y cantante Robert Jeandor, el arubeño más dominicano y figura relevante del merengue del siglo XX, murió este miércoles en su natal Aruba tras padecer un cáncer de próstata, informaron el miércoles colegas como Joe Veras y Mario Díaz.

JeanD’or (la forma correcta de escribir su apellido) fue figura clave en orquestas dominicanas como Los Hijos del Rey y el Combo Show de Johnny Ventura.

Entre sus temas conocidos figuran "Yo me dominicanizo", "Ella no hace", "Oye Puchula" y "Rebeca", entre otros.

"Hoy la tristeza me embarga por la partida de Robert JeanD'or mi mentor en el mundo de los coros, y sobre todo un amigo y consejero de siempre... quiero extender un abrazo de condolencias para toda su familia allá en Aruba, y aquí en República Dominicana, donde dejó un gran legado por sus grandes aportes a nuestra música", posteó el cantante Joe Veras, de la Orquesta Joven.

Luego agregó: "En nombre de todos mis compañeros de la Orquesta Joven quienes estaremos eternamente agradecidos porque fue quien nos ayudó, y en mi caso personal quien me puso a grabar coros junto a el Ramón Orlando. Gracias hermano del alma y descansa en paz".

Robert Hubert JeanD’or Bermúdez, su nombre completo, nació el 10 de mayo de 1954, en Aruba, isla caribeña.

Hijo del curazaleño Francisco Reinier JeanD’or y la arubeña Cecilia Bermúdez, quienes laboraban en el acueducto y el hospital de Aruba, respectivamente. Don Francisco murió en 1972 y doña Cecilia en el 2005.

"Sin lugar a dudas, el maestro Robert Jeand’or es el arubeño más dominicano que hemos conocido. Desde que se radicó en República Dominicana, donde llegó gracias a las gestiones de un gigante del merengue, Johnny Ventura, este cantante, músico, arreglista, compositor, productor musical y líder de orquesta solo hizo aportes al ritmo que comandan la güira y la tambora y el que mejor identifica la idiosincrasia de los dominicanos", escribió en 2020 el compositor dominicano Mario Díaz.

El autor especifica que el apellido correcto es JeanD’or y no Jeand’or, porque el primero es el apellido correcto de esta familia, pero para fines de manejo artístico a Robert se le aplicó Jeand’or. ¡Y dichoso fue que no le quitaron el apóstrofo y lo dejaron solo en Jeandor!".

Video VIDEO. ROBERT JEANDOR Y SU ORQUESTA - "YO ME DOMINICANIZO".



En 1978 Robert Jeand’or fue coronado como Rey de Tumba, tras interpretar la canción “Bolombonchi”, autoría de Vicente Kelly, Víctor Oduber y el propio Jeand’or, que luego fue grabada por el popular artista colombiano Joe Arroyo, quien murió en el año 2016.

Aquella actuación fue vista por Johnny Ventura, quien también se presentó allí con su orquesta y El Caballo Mayor se acercó al cantante arubeño para saber si le interesaría probar suerte en el extranjero.

Más adelante, el artista arubeño optó por ingresar a la orquesta Los Hijos del Rey, en 1979, y radicarse en Santo Domingo.

“Fue Johnny Ventura quien me habló para que yo viajara como músico a República Dominicana y llegar allí se consagró en una gran experiencia. Ya en la capital dominicana, la primera grabación que hice se trató de un anuncio comercial y la persona que me llamó para ese trabajo fue un señor músico muy respetado, su nombre es Jorge Taveras”, recordó en la entrevista realizada por Mario Díaz.

Ya con Los Hijos del Rey, orquesta entonces dirigida por el maestro Dioni Fernández, grabó merengues como el emblemático “Yo me dominicanizo”, del compositor puertorriqueño Catalino Curet Alonso, cariñosamente Tite; “La pilandera” y “La vacuna”, de Porfirio Ruiz, entre otros, así como las salsas “El viento”, de Joe Nicolás, y la popular “Puchula”, de Ramoncito Díaz.

En otro momento salió del país, pero regresó debido al nacimiento de su hijo Robert Reinier y algunos meses más adelante Ventura volvió a convencerlo para que se quedara en Santo Domingo.

En 1983 se integró al Combo Show de Ventura y grabó algunos merengues, destacándose “Rebeca”.

Hacia el año 1985 formó su orquesta en territorio dominicano, desempeñándose como cantante, bajista, arreglista, compositor y productor musical.

"Siempre fiel al merengue y la salsa", resaltó Mario Díaz, quien señaló que "es muy posible que, desde su arribo a República Dominicana y sin desmedro de sus demás condiciones artísticas, la faceta que mayor prestigio le otorgó a Robert Jeand’or haya sido su trabajo en los estudios de grabación, ya sea participando en los coros, donde sobresalía su potente y afinada voz, dirigiendo tanto a los coristas como a los solistas, tocando el bajo y arreglando canciones para diferentes cantantes y agrupaciones".

Sobre el tema abunda: "El aporte del maestro Jeand’or a la música dominicana es realmente asombroso, en términos de cantidad y de calidad. En aquellos años, prácticamente residía en los estudios de grabación y nadie sorprendía encontrarlo grabando, a con las más variopintas figuras de la música popular latinoamericana, en especial del merengue y uno que otro salsero".

“Creo que “Negrito Kumba”, composición de Marcos López, para Los Hijos del Rey, cantando Jacinto Gantier y grabado en 1984, fue el primer arreglo musical que hice en Santo Domingo", recordó el artista en la entrevista de Mario Díaz.

También trabajó por aquel entonces dos arreglos y el bajo para la orquesta de Tommy Olivencia: el merengue “Aha Uhu”, de Ramoncito Díaz, y el calipso “Patsy”, ambas canciones vocalizadas por Frankie Ruiz.

En las postrimerías del año 1990 decidió regresar a la isla que lo vio nacer y allí reorganizó su agrupación, que poco después se convirtió en Robert Jeand’or & Su Solo Banda Show. Al respecto señaló que tomó la decisión de retornar a su país porque “a veces tu tierra te llama”.

En el año 1992, su gran amigo Johnny Ventura viajó hasta Aruba especialmente para entregarle a Robert Jeand’or el “Den Ambiente Awards”, un reconocimiento especial con que se exalta los méritos que este emblemático artista arubeño ha acumulado durante su carrera musical.

"El pueblo dominicano acumula una enorme deuda de gratitud con este gigante de la música popular, quien durante una considerable porción de su vida productiva puso su abundante talento artístico a favor del ascenso cualitativo del repertorio de los merengueros y más allá", destacó Mario Díaz.