Ca7riel & Paco Amoroso arrasan con 10 nominaciones a los Latin Grammy 2026
Los ganadores se revelarán en la gala de los premios más prestigiosos de la música latina, que tendrá lugar el próximo 13 de noviembre en la ciudad estadounidense de Las Vegas.
El fenómeno del puertorriqueño Bad Bunny lidera con 12 las nominaciones a los Latin Grammy 2026, seguido por los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Édgar Barrera, quienes acumularon 10 menciones cada uno.
Álbum del año
'Cosa nuestra', de Rauw Alejandro
'DeBÍ TiRAR MáS FOToS, de Bad Bunny
'Papota' de Ca7riel & Paco Amoroso
'Raíces', de Gloria Estefan
'Puñito de Yocahú', de Vicente García
'Al romper la burbuja', de Joaquina
'Cancionera', de Natalia Lafourcade
'Palabra de to's (Seca)', de Carín León
'Caju', de Liniker
'En las nubes - con mis panas', de Elena Rose
'¿Y ahora qué?', de Alejandro Sanz
Grabación del año
'Baile inolvidable', Bad Bunny
'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', Bad Bunny
'El día del amigo', Ca7riel & Paco Amoroso
'#Tetas', Ca7riel & Paco Amoroso
'Desastres fabulosos', Jorge Drexler & Conociendo Rusia
'Lara', de Zoe Gotusso
'Si Antes Te Hubiera Conocido', Karol G
'Cancionera', Natalia Lafourcade
'Ao Teu Lado', Liniker
'Palmeras en el jardín', Alejandro Sanz
Canción del año
'Baile inolvidable', Bad Bunny
'Bogotá', Andrés Cepeda
'Cancionera', Natalia Lafourcade
'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', Bad Bunny
'El día del amigo', Ca7riel & Paco Amoroso
'Otra Noche De Llorar', Mon Laferte
'Palmeras en el jardín', Alejandro Sanz
'Si Antes Te Hubiera Conocido', Karol G
'#Tetas', Ca7riel & Paco Amoroso
'Veludo Marrom', Liniker
Mejor nuevo artista
Alleh
Annasofia
Yerai Cortés
Juliane Gamboa
Camila Guevara
Isadora
Alex Luna
Paloma Morphy
Sued Nunes
Ruzzi.
Mejor álbum pop contemporáneo
Cuarto Azul, Aitana
Palacio, Elsa y Elmar
al romper la burbuja, Joaquina
En Las Nubes – Con Mis Panas, Elena Rose
¿Y Ahora Qué?, Alejandro Sanz
Mejor álbum pop tradicional
Bogotá, Andrés Cepeda
Cursi, Zoe Gotusso
Lo Que Nos Falto Decir, Jesse & Joy
Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall, Natalia Lafourcade
Después De Los 30, Raquel Sofía
Mejor canción pop
“Bogotá”, Andres Cepeda, Mauricio Rengifo & Andres Torres, songwriters (Andrés Cepeda)
“El Día Del Amigo”, Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL, Ulises Guerriero, Amanda Ibanez, Vicente Jiménez & Federico Vindver, songwriters (CA7RIEL & Paco Amoroso)
“Querida Yo”, Camilo Echeverry, Gonzalo Ferreyra, Nicolas Ramirez & Yamila Safdie, songwriters (Yami Safdie Featuring Camilo)
“Soltera”, Edgar Barrera, Bizarrap, Kevyn Mauricio Cruz Moreno & Shakira, songwriters (Shakira)
“Te Quiero”, Juan Ariza, Covi Quintana & Nicole Zignago, songwriters (Nicole Zignago)
Mejor interpretación de música electrónica latina
“Orión”, Sistek Remix Boza, Elena Rose, Sistek
“Ella Quiere Techno”, Imanbek & Taichu
“Qqqq”, Ela Minus
“Rulay En Dubai (Extended)”, Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin
“Veneka”, Rawayana Featuring Akapellah
Mejor interpretación urbana/fusión urbana
“Capaz (Merenguetón)”, Alleh, Yorghaki
“DtMF”, Bad Bunny
“De Maravisha”, Tokischa Featuring Nathy Peluso
“La Plena – W Sound 05”, W Sound Featuring Beele & Ovy On The Drums
“Roma”, Jay Wheeler
Mejor interpretación reggaetón
“Baja Pa’ Acá”, Rauw Alejandro Featuring Alexis & Fido
“Voy A Llevarte Pa Pr”, Bad Bunny
“Dile A Él”, Nicky Jam
“Brillar”, Lenny Tavárez
“Reggaetón Malandro”, Yandel Featuring Tego Calderón
Mejor álbum de música urbana
DeBí TiRAR MáS FOToS, Bad Bunny
Underwater, Fariana
Nicki, Nicki Nicole
MPC (Música Popular Carioca), Papatinho
Elyte, Yandel
Mejor canción de rap/hip hop
“El Favorito De Mami”, Big Soto y Eladio Carrion
“Fresh”, Trueno
“Parriba”, Akapellah y Trueno
“Sudor y Tinta”, J Noa y Vakero
“Thc”, Arcángel, Arcángel
Mejor canción urbana
“Cosas Pendientes”, Maluma
“DtMF”, Bad Bunny
“En La City”, Trueno y Young Miko
“LA MuDANZA”, Bad Bunny
“Xq Eres Así”, Alvaro Diaz y Nathy Peluso
Mejor álbum de rock
Legado, A.N.I.M.A.L
Luna En Obras (En Vivo), Marilina Bertoldi
A TRES DÍAS DE LA TIERRA, Eruca Sativa
Gigante, Leiva
Novela, Fito Páez
Mejor canción de rock
“La Torre”, RENEE, songwriter (RENEE)
“Legado”, Andrés Giménez, songwriter (A.N.I.M.A.L)
“Sale El Sol”, Fito Páez, songwriter (Fito Páez)
“TRNA”, Ali Stone, songwriter (Ali Stone)
“VOLARTE”, Eruca Sativa, songwriters (Eruca Sativa)
Mejor álbum de pop/rock
Vándalos, Bandalos Chinos
Malhablado, Diamante Eléctrico
Malcriado, Lasso
El Último Día De Nuestras Vidas, Dani Martín
Ya Es Mañana, Morat
R, RENEE
Mejor canción pop/rock
“Ángulo Muerto”, Leiva
“Desastres Fabulosos”, Jorge Drexler y Conociendo Rusia
“Lucifer”, Lasso
“no llames lo mio nuestro”, Joaquina
“Tu Manera De Amar”, Debi Nova
“Un último vals”, Joaquín Sabina
Mejor álbum de música alternativa
PARA QUIEN TRABAJAS Vol. I, Marilina Bertoldi
Papota, CA7RIEL & Paco Amoroso
Bodhiria, Judeline
TODOS LOS DÍAS TODO EL DÍA, Latin Mafia
DAISY, Rusowsky
Mejor canción alternativa
“El Ritmo”, Bandalos Chinos
“Joropo”, Judeline
“Siento Que Merezco Más”, Latin Mafia
“(Sola)”, Paloma Morphy
“#Tetas”, Ca7priel & Paco Amoroso
Mejor álbum de salsa
Big Swing, José Alberto “El Canario”
Fotografías, Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta
Mira Como Vengo, Issac Delgado
Infinito Positivo, Los Hermanos Rosario
Debut y Segunda Tanda, Vol. II Gilberto Santa Rosa
Mejor álbum de cumbia/vallenato
SON 30, Checo Acosta
El Último Baile, Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella
De Amor Nadie Se Muere, Karen Lizarazo
Baila Kolombia, Los Cumbia Stars
La Jerarquía, Peter Manjarrés & Luis José Villa
Mejor álbum de merengue y/o bachata
El Más Completo, Alex Bueno
Novato Apostador, Eddy Herrera
Milly Quezada – Live Vol. 1 Desde El Teatro Nacional De República Dominicana, Milly Quezada
Mejor álbum tropical tradicional
Malena Burke Canta A Meme Solís, Vol. 1, Malena Burke & Meme Solís
Raíces, Gloria Estefan
Caminando Piango Piango, Orquesta Failde
Mejor Álbum Tropical Contemporáneo
Calidosa, Mike Bahía
Puñito De Yocahú, Vicente García
Ilusión Óptica, Pedrito Martínez
Bingo, Alain Pérez
Fiesta Candelaria, Puerto Candelaria
Mejor canción tropical
“Ahora O Nunca”, Gilberto Santa Rosa
“Cariñito”, Techy Fatule
“La Foto”, Luis Enrique
“Nunca Me Fui”, Fonseca & Rubén Blades
“Si Antes Te Hubiera Conocido”, Karol G
“Si Volviera Jesús”, Víctor Manuelle
“Venga Lo Que Venga”, Fonseca, Rawayana
Mejor álbum cantautor
Dos Hemisferios, Alejandro y María Laura
El cuerpo después de todo, Valeria Castro
Cancionera, Natalia Lafourcade
Cosas Que Sorprenden A La Audiencia, Vivir Quintana
Relatos, Ale Zéguer
Mejor canción cantautor
“Aeropuerto”, Joaquina, songwriter (Joaquina)
“Amarte sin que quieras irte”, Camilú, songwriter (Camilú)
“Cancionera”, Natalia Lafourcade, songwriter (Natalia Lafourcade)
“Como Un Pájaro”, Silvana Estrada, songwriter (Silvana Estrada)
“Quisqueya”, Vicente García, songwriter (Vicente García)
Mejor álbum de música ranchera/mariachi
Mi Suerte Es Ser Mexicano, Pepe Aguilar
Alma De Reyna 30 Aniversario, Mariachi Reyna De Los Ángeles
¿Quién + Como Yo?, Christian Nodal
Mejor álbum de música banda
4218, Julión Álvarez y su Norteño Banda
25 Aniversario (Deluxe), Luis Ángel “El Flaco”
Edición Limitada, Banda Ms De Sergio Lizárraga
Mejor álbum de música tejana
Imperfecto, Vol. 2, El Plan
Yo No Te Perdí, Gabriella
Reflexiones, Grupo Cultura
El Siguiente Paso (Live Session), Marian y Mariel
Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.1/En Vivo), Bobby Pulido
6, Juan Treviño
Mejor álbum de música norteña
El Plan & Manuel Alejandro, El Plan & Manuel Alejandro
Pasado, Presente, Futuro, La Energía Norteña
La Lotería, Los Tigres Del Norte
“V1V0”, Alfredo Olivas
Frente A Frente, Pesado
Mejor álbum de música mexicana contemporánea
Mirada, Ivan Cornejo
Leyenda, DannyLux
Evolución, Grupo Firme
Palabra De To’s (Seca), Carín León
Incómodo, Tito Double P
Mejor canción regional mexicana
“Hecha Pa’ Mí”, Edgar Barrera, Iván Gamez, Alex Hernandez & Adelaido Solis, songwriters (Grupo Frontera)
“La Lotería”, Luciano Luna, songwriter (Los Tigres Del Norte)
“Me Jalo”, Miguel Armenta, Edgar Barrera & Jesús Ortiz Paz, songwriters (Fuerza Regida, Grupo Frontera)
“¿Seguimos o No?”, Fernanda Díaz, Daniela García Rosso, Lupita Infante & Mauro Muñoz, songwriters (Lupita Infante)
“Si Tú Me Vieras”, Edgar Barrera, Kevin Mauricio Cruz Moreno, Carín León & Maluma, songwriters (Carín León, Maluma)
“Tierra Trágame”, César Gonzales & Kakalo, songwriters (Kakalo, Carín León)
Mejor álbum instrumental
Alma En Cuba, Ariel Brínguez & Iván “Melon” Lewis
Saga, Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática
Ida e Volta, Yamandu Costa
Havana Meets Harlem, Harlem Quartet Featuring Aldo López Gavilán
Y El Canto De Todas, Rafael Serrallet Featuring Lviv Philharmonic
Mejor álbum folclórico
Conjuros, Susana Baca
Joropango, Kerreke, Daniela Padrón
Lentamente, Sílvia Pérez Cruz & Juan Falú
Candombe, Julieta Rada
#Anonimas&Resilientes, Voces del Bullerengue
Mejor álbum de tango
Colángelo… Tango, José Colángelo
Piazzolla Para Orquesta Típica, Orquesta Típica Daniel Ruggiero
Milonguín, Giovanni Parra Quinteto
Shin-Urayasu, Richard Scofano, Alfredo Minetti
La Inevitable Tentación De Ir A Contramano, Sexteto Fantasma
En Vivo 20 Años, Tanghetto
Mejor álbum de música flamenca
KM.0, Andrés Barrios
Flamencas, Las Migas
Azabache, Kiki Morente
Sangre Sucia, Ángeles Toledano
Mejor canción de raíces
“Aguacero”, Luis Enrique, C4 Trío
“Cómo Quisiera Quererte”, Natalia Lafourcade y El David Aguilar
“El Palomo y La Negra”, Natalia Lafourcade
“Ella”, Anita Vergara, Tato Marenco
“Jardín del Paraíso”, Monsieur Periné y Bejuco
“Lo Que Le Pasó A Hawaii”, Bad Bunny
Mejor álbum de jazz latino/jazz
Hamilton De Holanda Trio – Live In NYC, Hamilton De Holanda
La Fleur De Cayenne, Paquito D’Rivera & Madrid-New York Connection Band
Luces y Sombras, Iván “Melon” Lewis Trio
Cuba & Beyond, Chucho Valdés & Royal Quartet
Golden City, Miguel Zenón
Mejor álbum cristiano (en español)
Exaltado, Marco Barrientos
La Novia, Christine D’clario
Coritos Vol. 1, (Israel & New Breed)
Aquí Estamos, Marcos Vidal
Legado, Marcos Witt
Mejor álbum cristiano (en portugués)
Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo), Ton Carfi
Razão Da Esperança, Paloma Possi
Onde Guardamos As Flores?, Resgate
Memóri4s (Ao Vivo), Eli Soares
A Maior Honra, Julliany Souza
Mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa
No Escuro, Quem É Você?, Carol Biazin
Fugacidade, Janeiro
Caju, Liniker
Maravilhosamente Bem, Julia Mestre
Coisas Naturais, Marina Sena
Mejor álbum de rock o música alternativa en lengua portuguesa
O Mundo Dá Voltas, Baianasystem
Colinho, Maria Beraldo
Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas, Tó Brandileone
Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto!, Djonga
Big Buraco, Jadsa
Mejor interpretación urbana en lengua portuguesa
“Só Quero Ver”, BK’ & Evinha
“Demoro A Dormir”, Djonga Featuring Milton Nascimento
“Caju”, Liniker
“A Dança (Ao Vivo)”, Mc Hariel & Gilberto Gil
“Barbie”, Mc Tuto Featuring Dj Glenner
Mejor álbum de samba/pagode
Alcione, Alcione
Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci, Marcelo D2
Pagode Da Mart’nália, Mart’nália
Zeca Pagodinho – 40 Anos (Ao Vivo), Zeca Pagodinho
Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol.3 – Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres), Sorriso Maroto
Mejor álbum música popular brasileña/música afro portuguesa brasileña
Sentido, 5 A Seco
Um Mar Pra Cada Um, Luedji Luna
Pique, Dora Morelenbaum
Divina Casca, Rachel Reis
Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso?, Rubel
Mejor álbum de música sertaneja
Let’s Go Rodeo, Ana Castela
José & Durval, Chitãozinho & Xororó
Obrigado Deus, Léo Foguete
Transcende (Ao Vivo / Deluxe), Lauana Prado
Do Velho Testamento, Tierry
Mejor álbum de música de raíces en lengua portuguesa
Casa Coração, Joyce Alane
Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco, Camané
Universo De Paixão, Natascha Falcão
Transespacial, Fitti
Dominguinho, João Gomes, Mestrinho e Jota.pê
Mejor canción en lengua portuguesa
“Maravilhosamente Bem”, Julia Mestre, songwriter (Julia Mestre)
“Ouro De Tolo”, Marina Sena, songwriter (Marina Sena)
“Transe”, Zé Ibarra, songwriter (Zé Ibarra)
“Um Vento Passou (Para Paul Simon)”, Marcio Borges & Milton Nascimento, songwriters (Milton Nascimento & Esperanza Spalding Featuring Paul Simon)
“Veludo Marrom”, Liniker, songwriter (Liniker)
Mejor álbum de música infantil
Los Nuevos Canticuentos, (Canticuentos, Coro de Ríogrande)
Aventuras De Caramelo, Antonio Caramelo, Malibu
Cenas Infantis, Palavra Cantada
Buscapié, Luis Pescetti, Juan Quintero
Jirafas, Rita Rosa
Mejor álbum de música clásica
Brouwer, Erena & Others: Guitar Works, Ausiàs Parejo; José Luis Ruiz Del Puerto, album producer
Gabriela Ortiz: Revolución Diamantina, María Dueñas; Gustavo Dudamel, conductor; Dmitry Lipay, album producer (Los Angeles Philharmonic; Los Angeles Master Chorale)
Kaleidoscope – Contemporary Piano Music By Female Composers From Around The World, Isabel Dobarro; Javier Monteverde, album producer
Radamés, São Paulo Chamber Soloists; São Paulo Chamber Soloists, producer
Sisters Of The Moon, Susana Gómez Vázquez; Gonzalo Noqué, album producer
Mejor obra/composición clásica contemporánea
“Guitar Concerto. I: The Spirit Within, II. Le Tombeau de Viola Liuzzo, III. Devil’s Rag”, Eduardo García Barrios, Eliot Fisk, Orquesta Escuela Carlos Chávez
“I Movimiento: La Visita, II Movimiento: Ritual Chamánico, III Movimiento: Introspección, IV Movimiento: Federico Alma Gitana”, Marvin Camacho & Orquesta Sinfónica De La Universidad De Costa Rica
“Revolución Diamantina – Act I: The Sounds Cats Make, Act II: We Don’t Love Each Other, Act III: Borders And Bodies, Act IV: Speaking The Unspeakable”, Gustavo Dudamel, Los Angeles Philharmonic & Los Angeles Master Chorale
Mejor música para medios visuales
“Cada Minuto Cuenta (Banda Sonora De La Serie Original De Prime Video)”
“Cien Años De Soledad (Banda Sonora De La Serie De Netflix)”
“El Eternauta (Banda Sonora De La Serie De Netflix)”
“In The Summers”
“Pedro Páramo (Banda Sonora De La Serie De Netflix)”
Mejor arreglo
“Sapato Velho”, Rafael Beck & Felipe Montanaro, arrangers (Rafael Beck e Felipe Montanaro)
“Te Deseo Muy Felices Fiestas (Have Yourself A Merry Little Christmas)”, Cheche Alara, arranger (David Bisbal)
“Procuro Olvidarte – Versión Sinfónica”, Edy Lan, arranger (Brava Featuring Yaneth Sandoval)
“Bach’s Cuban Concerto For Piano And Tres”, Joachim Horsley, arranger (Joachim Horsley Featuring Olivia Soler & Boston Public Quartet And Friends)
“Camaleón Cesar”, Orozco, arranger (Cesar Orozco & Son Ahead)
“Flight 962”, Cassio Vianna, arranger (Cassio Vianna Jazz Orchestra)
Mejor diseño de empaque
Cuarto Azul, Christian Molina, art director (Aitana)
Cuba And Beyond, Ana Gonzalez, Patricia Nunez, Francisco Pinero, Chucho Valdés & Jourdan Villarroel, art directors (Chucho Valdés, Royal Quartet)
Gigante, Boa Mistura, art director (Leiva)
Masters Of Our Roots, Ana Gonzalez, Patricia Nunez, Francisco Pinero & Jourdan Villarroel, art directors (Albita & Chucho Valdés)
Por Esas Trenzas, Daniela Tomas, art director (Lourdes Carhuas)
Compositor del año
Edgar Barrera
João Ferreira
Pablo Preciado
Mónica Vélez
Ale Zéguer
Mejor ingeniería de grabación para un álbum
Bodhiria, Judeline
Caju, Liniker
Cancionera, Natalia Lafourcade
Enquanto Os Distraídos Amam, Pedro Emílio
Love Cole Porter, Antonio Adolfo
Productor del año
Rafa Arcaute, Federico Vindver
Edgar Barrera
Nico Cotton
Mauricio Rengifo, Andres Torres
Matheus Stiirmer
Mejor video musical versión corta
“Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer (Dlre)”, Bk’; Felipe Vellas, video director; Renata Dumont, video producer
“EL CLúB”, Bad Bunny; Matias Vasquez, video director; Noah Assad, Sigfredo Bellaflores, Juan Vasquez & Esteban Zuluaga, video producers
“#Tetas”, CA7RIEL & Paco Amoroso; Martin Piroyansky, video director; Pío Filgueira Risso & Lula Meliche, video producers
“Cura Pa Mi Alma”, Vera Grv; Willy Rodriguez, video director; Grayskull, video producer
“Full Time Papi”, Guitarricadelafuente; Albert Moya, video director; Philipp Ramhofer, video producer
Mejor video musical versión larga
Papota (Short Film), CA7RIEL & Paco Amoroso
Iradoh – 3 Atos De Irmandade: A Música
Mon Laferte, Te Amo, Mon Laferte
Lamento (Extended Cut), Gaby Moreno
Milton Bituca Nascimento, Varios Artistas