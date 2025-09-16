Rusbelt da sus primeros pasos en el merengue

Rusbelt, oriundo del barrio Las Cañitas en Santo Domingo, dio sus primeros pasos música con el lanzamiento de su primer merengue y videoclip musical titulado “Ya no vuelvas”.

El joven cantante, de 16 años, se volvió viral a finales de mayo gracias a su conmovedora interpretación de la canción “Cobarde cobarde”, del legendario Rubby Pérez, fallecido en la tragedia del Jet Set.

Desde entonces, ha sido reconocido por millones, logrando más de 12 millones de reproducciones, 35 mil comentarios y 55 mil "me gusta", con un nivel de aprobación 98.5% en su redes sociales de Instagram y TikTok.

Video VIDEO DE “YA NO VUELVAS”, VOZ DE RUSBELT



“Ya no vuelvas” es un merengue moderno, bailable y con un sonido fresco y comercial, ideal para posicionar a Rusbelt en el gusto del público dominicano e internacional.

La canción es una adaptación y de compositores argentinos y, cuenta con los arreglos del maestro José Antonio Hernández, reconocido productor y ganador de múltiples Latin Grammy.

El videoclip fue realizado por CavuStudio, bajo la dirección del talentoso Steven Grullón, mientras que la producción general y ejecutiva estuvo a cargo de Eni Lives Music, empresa liderada por el empresario y manager del artista, Evelio Herrera.