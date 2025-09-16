Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Música

Rusbelt da sus primeros pasos en el merengue

El joven cantante se volvió viral a finales de mayo gracias a su conmovedora interpretación de la canción “Cobarde cobarde”, del legendario Rubby Pérez, fallecido en la tragedia del Jet Set.

Con tan solo 16 años y una voz que ha cautivado a miles a través de las redes sociales, Rusbelt, oriundo del barrio Las Cañitas en Santo Domingo, da su primer paso profesional en la música con el lanzamiento de su primer sencillo y videoclip musical titulado “Ya no vuelvas”.

Listín DiarioSanto Domingo

Rusbelt, oriundo del barrio Las Cañitas en Santo Domingo, dio sus primeros pasos música con el lanzamiento de su primer merengue y videoclip musical titulado “Ya no vuelvas”.

El joven cantante, de 16 años, se volvió viral a finales de mayo gracias a su conmovedora interpretación de la canción “Cobarde cobarde”, del legendario Rubby Pérez, fallecido en la tragedia del Jet Set. 

Desde entonces, ha sido reconocido por millones, logrando más de 12 millones de reproducciones, 35 mil comentarios y 55 mil "me gusta", con un nivel de aprobación 98.5% en su redes sociales de Instagram y TikTok.

TÍTULO DE LA CANCIÓN: “YA NO VUELVAS” INTÉRPRETE/VOZ LÍDER: “RUSBELT” Rusbelt Yoniel Valdez Ya no vuelvas, No quiero lastimarme de vuelta, De perdonarte perdí la cuenta, Y si sueñas conmigo, pedime perdón Miénteme otra vez, una, dos, o tres, Lastimame de vuelta que me acostumbré, Que haré como que te olvidé, Como que lo superé Rómpeme el corazón sin sentido y razón, Aunque sepas lo que sufro en mi habitación Que haré como que no me dolió, Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele, Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí, El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería, Que pasaras los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí, El que con tanto amor te compartí Coro: Ya no vuelvas, No quiero lastimarme de vuelta, De perdonarte perdí la cuenta, Y si sueñas conmigo, pedime perdón Coro: Ya no vuelvas, No quiero lastimarme de vuelta, De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón, wooo oohh (Bis)Porque en realidad no sabes lo que duele, Darlo todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí, El que con tanto amor te compartí Porque no sabes lo mucho que yo quería, Que pasaras los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí, El que con tanto amor te compartí (BIS coro: Ya no vuelvas, No quiero lastimarme de vuelta, De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón wooo uoooo… Ya no vuelvasNo quiero lastimarme de vuelta, De perdonarte perdí la cuenta, Y si sueñas conmigo, pedime perdón, eh-eh, pedirme perdónnn, pedirme perdon, pedirme perdón (BIS)Ya no vuelvas, No quiero lastimarme de vuelta, De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón (BIS)Ya no vuelvas, No quiero lastimarme de vuelta, De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdónnnnn woooooo… FINAL Compositores: Nicolas Jose Cotton / Juan Facundo Almenara Ordoñez / Javier Dario Sanglerman Franza Letra de Ya No Vuelvas © Sony Music Publishing Argentina S.r.l., Uno Punto 8 Srl Producción ejecutiva: ENI LIVE MUSIC/ Evelio Herrera/ Producción general: Evelio Herrera / Video clip: Cavustudio / Arreglos: José Antonio Hernández/ Distribución digital: Palotipico Digital LLC Video

VIDEO DE “YA NO VUELVAS”, VOZ DE RUSBELT


“Ya no vuelvas” es un merengue moderno, bailable y con un sonido fresco y comercial, ideal para posicionar a Rusbelt en el gusto del público dominicano e internacional. 

La canción es una adaptación y de compositores argentinos y, cuenta con los arreglos del maestro José Antonio Hernández, reconocido productor y ganador de múltiples Latin Grammy.

El videoclip fue realizado por CavuStudio, bajo la dirección del talentoso Steven Grullón, mientras que la producción general y ejecutiva estuvo a cargo de Eni Lives Music, empresa liderada por el empresario y manager del artista, Evelio Herrera.

