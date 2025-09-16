Los Latin Grammy revelan este miércoles a los nominados de los mayores premios de la música latina

La Academia Latina de la Grabación anunciará mañana miércoles a los nominados de la 26ª entrega anual de los Latin Grammy, dando inicio a la carrera por los galardones más importantes de la música latina este año.

Se espera que figuras como Bad Bunny o la mexicana Natalia Lafourcade lideren las candidaturas consolidando su impacto en la industria.

La ceremonia de estos premios tendrá lugar el próximo 13 de noviembre en la vibrante ciudad de Las Vegas, marcando su regreso a la Ciudad del Pecado después de dos ediciones fuera: una histórica en España en 2023 y otra en su casa en Miami en 2024.

Los favoritos a los Latin Grammy

Los proyectos de los puertorriqueños Bad Bunny (‘Debí tirar más fotos’) y Rauw Alejandro (‘Cosa nuestra’) o la superestrella cubana-estadounidense Gloria Estefan (‘Raíces’) se perfilan este año como algunas de las fuertes apuestas para liderar la categoría a álbum del año.

Estos artistas también cuentan con grandes posibilidades de posicionar sus proyectos en el resto de las categorías reina, que son la de grabación del año, canción del año y álbum del año.

Mientras que la nominación a mejor nuevo artista podría considerar a cantantes como a la colombiana Annasofía o la española Judeline.

Nuevas categorías

En esta edición, la Academia Latina de la Grabación además estrenará un nuevo campo y dos nuevas categorías para los Latin Grammy que incluyen el título a mejor música para medios visuales y mejor canción de raíces.

Previa a la gala, la organización de los galardones distinguirá al cantante español Raphael como Persona del Año en un acto previsto para el 12 de noviembre, reconociendo la dilatada trayectoria y la imborrable huella del cantante en el panorama musical hispano.

También la española Rozalén, una de las cantautoras más influyentes del mundo hispanohablante, recibirá un homenaje como parte del programa ‘Leading Ladies of Entertainment 2025’ (Mujeres líderes del entretenimiento).

Este reconocimiento también condecorará a Maricarmen ‘Tuti’ Bou, vicepresidenta de Sony Music Entertainment en Puerto Rico; la ejecutiva dominicana Amarilys Germán, mánager de Juan Luis Guerra, y Paula Kaminsky, directora de Global Talent Services US (GTS).