Arrestan a sospechoso de robo de música inédita de Beyoncé

Un sospechoso fue arrestado por un robo en un auto ocurrido en julio que, según un bailarín y un coreógrafo que estaban de gira con Beyoncé, resultó en el robo de música inédita de la cantante , dijo el martes la policía de Atlanta.

La policía identificó al sospechoso como Kelvin Evans y declaró que fue encarcelado por entrar en un vehículo con la intención de cometer robo y por violar su libertad condicional. Los registros carcelarios en línea del condado de Fulton, en el área metropolitana de Atlanta, no incluían un abogado para Evans.

El coreógrafo de Beyoncé, Christopher Grant, y la bailarina Diandre Blue viajaban con la cantante para unos conciertos en Atlanta cuando llamaron a la policía el 8 de julio para denunciar el robo. Dijeron que alguien rompió una ventana de su vehículo de alquiler y robó dos maletas mientras estaban en un restaurante cercano.

Grant declaró a la policía que llevaba consigo información personal confidencial de Beyoncé. El informe policial indica que entre los objetos robados se encontraban dos portátiles Apple y cinco memorias USB con música inédita, además de otros archivos digitales relacionados con la gira de Beyoncé.

El portavoz de la policía de Atlanta, Anthony Grant, dijo en un correo electrónico el martes que no se ha recuperado ninguno de los artículos.