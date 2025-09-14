Nicki Nicole, triunfadora en la música y en el corazón de Lamine Yamal

“Dicen que del caos nacen las estrellas y que hay un arte en no encajar en el mundo y no temblar de soledad. Todo lo que fue rompiendo mi corazón aclaró mi visión. Y sí, hay vida después del dolor”.

Así de contundente fue Nicki Nicole en un texto que publicó en Instagram, y que para muchos tiene una interpretación clara: atrás quedan las heridas que le dejó su ruptura con Peso Pluma por una supuesta infidelidad, mientras que la artista disfruta ahora de su nueva relación con Lamine Yamal.

De Bizarrap al estrellato

Nicole Denise Cucco nació en Rosario, Argentina, el 25 de agosto de 2000, en el seno de una familia de clase media. Tiene dos hermanos y una hermana, y por sus venas corre sangre italiana.

Desde muy temprano mostró interés y talento por la música, especialmente el rap y los géneros urbanos. Dio sus primeros pasos a dúo con Jonavi y después probó suerte en solitario, de la mano del productor Gonzalo Ferreyra.

Su primer tanteó con la fama llegó en abril de 2019 con el sencillo ‘Wapo Traketero’, que resultó viral. Pero en agosto de ese mismo año vino su verdadero salto internacional junto a Bizarrap en la ‘BZRP Music Sessions #13’.

Desde entonces Nicki Nicole ha lanzado varios álbumes reconocidos: ‘Recuerdos’ (2019), ‘Parte de Mí’ (2021), ‘Alma’ (2023) y ‘Naiki’ (2024). Además, ha colaborado con artistas de la talla de Rauw Alejandro, Bad Gyal, Aitana, Nathy Peluso, Trueno, Rels B o Young Miko, entre otros.

Con 22 millones de seguidores en Instagram y más de 17 millones de oyentes mensuales en Spotify, entre sus logros artísticos, destaca el haber sido la primera argentina que se presenta en The Tonight Show y la más joven de su país en participar en el Coachella. Además, ha ganado dos Spotify Awards y fue nominada a los Latin Grammy.

El peso de la infidelidad

En cuanto a su vida personal, su primer romance público fue con el rapero Khea en 2019, cuando ambos apenas empezaban sus respectivas trayectorias artísticas, y con quien hoy mantiene una relación de amistad.

De 2020 a 2023, Nicole estuvo con otro rapero, Trueno, llegando incluso a comprometerse. Pero, sobre todo, fue conocida la siguiente relación que Nicki mantuvo: con el cantante mexicano Peso Pluma, de 2023 a 2024.

Y es que a pesar de sus apariciones juntos en los Latin Grammy de Sevilla y los Grammy de 2024, la ruptura que llegó poco después de estos últimos hizo arder internet. Todo ocurrió a raíz de un vídeo de Peso Pluma en Las Vegas.

En esa grabación, que se viralizó rápidamente, el mexicano aparecía acompañado de otra mujer. Los rumores de infidelidad que se desataron con la difusión se acrecentaron cuando Nicole borró todas las fotos que tenía junto a él.

En su Instagram, la artista afirmó que “el respeto es parte necesaria del amor: lo que se ama se respeta, lo que se respeta se cuida”. Y fue más allá, dejando clara su versión de la ruptura: “cuando no te cuidan y no hay respeto, yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy... Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes”.

Un nuevo gol al amor

Pero Peso Pluma parece ya definitivamente cosa del pasado, porque un nuevo amor ocupa el corazón de Nicki. Y es que este verano comenzaron a circular rumores sobre un romance entre ella y el futbolista Lamine Yamal, estrella del FC Barcelona y que acaba de cumplir los 18 años.

A ambos se los empezó a ver juntos en eventos deportivos o encuentros sociales, y coincidiendo en viajes. Y la confirmación llegó el pasado 25 de agosto, el día en que Nicki Nicole soplaba las 25 velas de su tarta, cuando Lamine Yamal publicó en su Instagram una fotografía de ambos en actitud romántica y celebrando el cumpleaños.

Apenas unos días después la pareja fue vista compartiendo tiempo en Mónaco y las apariciones públicas continuaron, lo que reforzó la atención mediática sobre el vínculo. Además, la cantante ha acudido a partidos del Barça vistiendo la camiseta con el número de Lamine y ambos han dado muestras de su afecto mutuo en redes sociales.

Sin embargo, este cuento de hadas se ha enfrentado muy pronto a su primer bache, porque este septiembre hubo rumores de un posible distanciamiento e incluso de una precipitada ruptura, mencionando al futbolista del Real Madrid Franco Mastantuono como una de las causas.

Pero esta conspiración se ha desmentido rápidamente a través de Nico Williams, compañero de Yamal en la selección española, quien publicó un video donde, tras preguntarle a Lamine por qué sonreía, el aludido mostraba su teléfono con una foto junto a Nicki Nicole como fondo de pantalla: “Mi chaval está ‘in love’”, escribió Williams.

“He tardado 25 años en entender que cada persona tiene su lucha interna y sigo aprendiendo, mientras acompaño a la gente que amo”, escribía Nicki Nicole en aquella publicación sobre el amor y la superación. Y no cabe duda de que, en su lucha y aprendizaje, esta artista seguirá brillando.