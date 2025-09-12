Zulinka y Miguel versionan en merengue “Te lo agradezco”, tema de Kany García y Carín León

Tras su presentación en el United Palace, Zulinka y Miguel llegan a la escena con “Te lo agradezco”, un tema original de Kany García y Carin León, con adaptación a merengue.

El tema tiene los arreglos musicales de Noe Cid y fue lanzadp junto a un videoclip producido por Edwin Films, filmado en el estudio de grabación de Fernando Villalona, quien es el padrino de la agrupación musical, con fotografía de Eddy Rivera.

En el audiovisual Zulinka y Miguel comparten el momento de la grabación de este primer merengue, en una convivencia alegre y feliz, sin olvidar a su progenitor Rubby Pérez.

“Te lo agradezco”, que hace una semana ya está colocado en los medios de comunicación, está teniendo acogida por el público.

Zulinka se ha convertido en heredera del legado musical de su padre Rubby Pérez, quien durante 23 años estuvo cantando a su lado, junto a su orquesta. En vida Rubby se encargó de entrenar a Zulinka y a Miguel para que en su ausencia ellos continuaran con su música.

Zulinka y Miguel cuentan con el manejo de Enrique Paulino quien trabajó con Rubby, en Estados Unidos, por más de 30 años.