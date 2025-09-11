"Si antes te hubiera conocido", el merengue de Karol G, alcanza mil millones de vistas en YouTube

Karol G celebró desde Europa que su merengue "Si no te hubiera conocido" superó los mil millones de vistas en su canal de YouTube.

"¡1 billón! 1 billón de reproducciones... de bailadas, de dedicatorias, de cantadas, más de un billón de veces disfrutada", escribió Karol en sus historias de Instagram sobre la noticia que llegó casi una semana después de su actuación en el espectáculo del medio tiempo de la NFL en Brasil y dos días antes de su presentación en el Vaticano.

Con la canción junto a su videoclip oficial lanzado el 25 de junio de 2024, la cantante colombiana logró su décima entrada al Billion Views Club de YouTube.

La artista también recibió este miércoles 10 nominaciones a Premios Billboard de la Música Latina, incluyendo una mención en la categoría Canción Latina del Año por "Si antes te hubiera conocido".

Aunque el tema fue lanzado a mediados del año pasado, fue agregado al álbum "Tropicoqueta", publicado el 20 de junio de 2025, donde destacan los principales ritmos latinos, entre ellos el merengue, la bachata, salsa y vallenato.

Otros videos musicales de Karol G que se encuentran dentro del Billion Views Club: “Bichota”, “Tusa” con Nicki Minaj, “TQG” junto a Shakira, “Provenza” y “Ahora me llama” con Bad Bunny.