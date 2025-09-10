Yailin envía mensaje a quienes “siguen diciendo que no puedo” tras nominación a los Latin Billboard

Yailin 'La más viral' compartió con sus seguidores la emoción de estar nominada a los Billboard Latinos a través de su chat de difusión en Instagram, donde publicó una fotografía suya llorando.

Luego de enterarse de que compite en la categoría "Hot Latin Songs" Artista del Año, Femenina, junto a Selena Gómez, Karol G, Shakira y Young Miko, la exponente urbana reflexionó sobre los ataques con los que ha tenido que lidiar durante su carrera por parte de quienes cuestionan su éxito y talento.

"Tantas personas malas que me dijeron que no podía y siguen diciendo que no puedo, pero y si pudiera. Dios sabe por qué me quiere aquí y por qué todavía me tiene aquí", señaló.

Asimismo, dedicó la mención en la importante premiación a su fanaticada, a la cual agradeció por su apoyo y entrega.

"Quiero que sepan que sin ustedes yo no soy nada, y sin mi Dios tampoco. Ustedes son mi fuerza, mi motor, y Dios es quien guía mi camino. Les pido que sigan fieles a mí, porque sé que no están apoyando a la persona equivocada. Yo siempre me he entregado con amor, con respeto y con la verdad, y lo he demostrado con mis acciones", afirmó.

Por otro lado, la cantante aprovechó para revelar que la iglesia que prometió construir se encuentra en proceso.

"Otra cosa ya casi está lista mi iglesia para que puedan ir Chivirika y puedan escuchar la palabra de Dios y los domingos podamos estar juntas", concluyó.