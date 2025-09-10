Rubby Pérez, Aventura, Yailin, Natti Natasha y otros dominicanos nominados a los Billboard Latinos

Premios Billboard de la Música Latina 2025 reveló su lista de nominados encabezada por Bad Bunny con 27 menciones.

En el listado también figuran los artistas de origen dominicano Natti Natasha, Yailin, Rubby Pérez, Monchy & Alexandra, Aventura, Romeo Santos, Los Hermanos Rosario y Prince Royce.

En el caso del merenguero Rubby Pérez, quien murió la fatídica madrugada del 8 de abril en la tragedia de la discoteca Jet Set, compite en la categoría Álbum Tropical del Año por su disco "Rubby Pérez ¡Grandes Éxitos!", junto a varios compatriotas, siendo la primera vez que obtiene una nominación en dicha premiación.

La ceremonia será trasmitida desde el James L. Knight Center de Miami, Florida, el jueves 23 de octubre a las 8 de la noche, a través de Telemundo.

LOS EXTRANJEROS ELEGIDOS

El cantante puertorriqueño Bad Bunny encabeza la lista de finalistas a los Premios Billboard de la Música Latina 2025 con un récord histórico de 27 nominaciones, seguido del grupo de regional mexicano Fuerza Regida, con 15, y por el también puertorriqueño Rauw Alejandro, con 14.

La superestrella de la música urbana Bad Bunny superó todos los récords de nominaciones a los galardones, con menciones destacadas a las categorías de Artista del Año, Compositor del Año y Top Latin Album del Año por su proyecto 'Debí tirar más fotos', uno de los álbumes más escuchados del año en todo el mundo.

Igualmente, el grupo de música regional mexicana de California Fuerza Regida obtuvo nominaciones a Artista del Año, Global 200 Artista del Año y Álbum Top Regional Mexicano del Año por su trabajo '111XPANTIA'.

El puertorriqueño Rauw Alejandro es el tercer artista con más nominaciones, que incluyen la de Artista del Año, Gira del Año y Top Latin Album del Año por su disco 'Cosa nuestra'.