Emilio Estefan: "Sí, trabajo como productor de Manny Cruz y otros artistas”

Emilio Estefan estuvo en Santo Domingo, donde compartió su visión de la labor de la mujer en el mundo, en especial de las latinas, también reveló el secreto de su matrimonio y confirmó que trabaja un proyecto musical con el dominicano Manny Cruz.

“Sí, trabajo con Manny Cruz y con otros artistas a los que les estamos produciendo música. Nunca he perdido la emoción de trabajar la música, sobre todo, con gente joven”, dijo Estefan al LISTÍN DIARIO.

Hace unos días Manny compartió una imagen junto a Estefan y su hermano Daniel Santacruz, en un estudio de grabación, dejando un mensaje implícito sobre lo que se avecina y pronto tendrá títulos de canciones.

El 3 de septiembre, Emilio y su esposa, la artista Gloria Estefan, cumplieron 47 años de matrimonio. Él mismo puso el tema en colación durante la conversación para resaltar el valor y la admiración que siente por las mujeres, además de revelar el secreto de sus 47 años de matrimonio.

El respeto y la admiración que sienten uno por el otro ha sabido ser el cimiento en donde un hogar, con dos hijos, en donde el amor ha encontrado un terreno fértil para crecer.

“El martes cumplí 47 años de matrimonio con una mujer que tuvo un sueño de ser artista, que creyó, al igual que yo en la música latina, que formamos una familia en base a la fe, y nuestro secreto ha sido que desde un principio ella siempre piensa en mí primero y yo, siempre, la pongo a ella primer lugar en todo”, reveló Estefan.

De su amor recuerda que no fue un amor a primera vista, pero que fue naciendo, en medio de una relación, primero de amistad en donde el respeto era la base de todo. Emilo Estefan fue protagonista de la cuarta edición de “Days to Shine”, en el hotel El Embajador, una plataforma que celebra la mujer, su bienestar y belleza en República Dominicana.

Estefan expresó que si su madre hubiera podido verlo se sentiría muy orgullosa de él. “Sí, porque siempre he trabajado a favor de la mujer, y Days to Shine invita a las mujeres a sumarse a este movimiento que tiene como objetivo inspirar y conectar a las mujeres en Estados Unidos y Latinoamérica”.

PROPUESTA RECHAZADA

El famoso productor recordó que cuando inició con su proyecto junto a Gloria, la disquera multinacional Sony Music le sugirió que cantara él y no Gloria, ya que para la época los empresarios de la música tenían la visión de que las mujeres no vendían discos.

En ese entonces, Emilio se opuso tajantemente, consciente de que Gloria era la cantante, ya que él solo sabía hacer música. La historia de éxito de Miami Sound Machine se convirtió en el ícono de la música latina.

“Trabajamos juntos para defender la imagen de los latinos en Estados Unidos. Y estoy orgulloso de decir que ella es la primera mujer latina con 65 canciones número uno en el mundo”, comentó.

La pareja tiene dos hijos: Nayib, nacido en 1980 (ahora cineasta y emprendedor), y su hija, Emily, en 1994 (en la actualidad cantautora). “Ver a mis hijos felices con lo que hacen en sus vidas es el regalo más grande que podría recibir y ambos aman lo que hacen”, ha dicho Gloria sobre sus ya hijos adultos.

Emilio es un pionero en la promoción de los ritmos latinos en el mundo, y esto no solo se ha visto reflejado en las producciones de artistas como Jon Secada, Alejandro Fernández, Ricky Martin o Marc Anthony, sino que también su legado ha quedado en la premiación más importante de la música, el Latin Grammy, que este 13 de septiembre cumple 25 años.

“Así es, a través de los años hemos visto la evolución de la música, los ritmos tropicales y los artistas, el Latin Grammy cuenta una historia importante de todo lo que ha pasado con ellos en los últimos 25 años. Esto también me hace sentir muy orgulloso, porque hemos cumplido con la promesa, que nos hicimos Gloria y yo, que si tendríamos éxitos les daríamos el apoyo a todos los artistas de habla hispana que nos tocaran la puerta y Latin Grammy ha crecido enormemente”, recalcó.

La historia de éxito de Miami Sound Machine se convirtió en el ícono de la música latina. “Después de Gloria he trabajado con Celia Cruz, La India, Thalia, Jennifer López, Shakira, “todas mujeres latinas y exitosas que hoy son celebridades del imperio de la música”.