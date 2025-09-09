Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Música

Adri Torrón realizará su primer concierto y presentará su nuevo disco “Redstar”

La presentación será el próximo 11 de octubre en Chao Teatro a las 8:30 de la noche, donde interpretará sus canciones, entre ellas 

La cantautora dominicana Adri Torrón presentará su nuevo disco “Redstar".

La cantautora dominicana Adri Torrón presentará su nuevo disco “Redstar".

Avatar del Listín Diario
Listín Diario

Adri Torrón, cantautora dominicana y reconocida Artista 2 Watch de Premio Lo Nuestro, realizará su primer concierto el próximo 11 de octubre en Chao Teatro a las 8:30 de la noche, marcando un gran paso en su carrera, además presentará su nuevo disco “Redstar”.

“Dar mi primer concierto en mi República Dominicana y presentar mi nuevo álbum aquí, en casa, es un sueño que he guardado desde niña. Cada canción cuenta un pedazo de mi vida, y no hay nada más especial que cantarlas donde todo comenzó, frente a la gente que me ha visto crecer y que ha creído en mí desde el principio”, expresó Adri.

En lo que promete será una noche única, Adri Torrón ofrecerá una experiencia íntima y poderosa, interpretando los temas que la han consolidado como una de las voces más prometedoras del pop latino. 

El repertorio incluirá canciones como “Loquita por ti”, “Al Revés” y “Uña con Diamantes”, junto a sus recientes lanzamientos “Dvd”, “Tercer grado”, “Fok up”, “Monotonía” y “A la luna”, los cuales se desprenden de su nuevo disco.

Este debut en los escenarios de su país llega en un momento clave en la carrera y evolución artística de Adri, quien lanzará su primer álbum titulado “Redstar” el 10 de octubre, el cual define como reflejo de su evolución musical cargado de emociones y sus vivencias.

Adri Torron, Blas Cantó - A La Luna (Official Video) Escucha a Adri plataformas de streaming: https://ffm.bio/adritorron Suscribete a este canal: https://www.youtube.com/channel/UCwllmxeNKdU5kQyydoq33uA Instargram: @adritorron Tik Tok: @adritorron Letra: Quisiera decirte lo que siento Aquello que guardamos en un cajón Buscando ese momento perfecto Pero es que fue el destino que se encargó De alejarte y no acercarme hasta tu voz De borrarte y no poder decir adiós Por ti yo le pedí mil deseos a la luna y las estrellas Por ti dibujaría nuestro nombre como un niño hasta que vuelvas Porque eres tú mi religión Oh oh oh Porque eres tú mi religión Oh oh oh No sé qué falto por darte Talvez besos en la playa Se que no supe cuidarte Y tiraste la toalla Pero tengo mil razones Pa’ volver a enamorarte Y decirte lo importante Lo importante No quiero alejarme y acercarme hasta tu voz Por ti yo le pedí mil deseos a la luna y las estrellas Por ti dibujaría nuestro nombre como un niño hasta que vuelvas Porque eres tú mi religión Oh oh oh Porque eres tú mi religión Oh oh oh Quisiera confesarme Pa’ encontrarme en otra vida Deja que te rece para calmar esta agonía Tú y yo Tú y yo Siempre tú y yo Te pienso cada día Mas de lo que te imaginas Vienes a mi mente Siempre cuando estoy dormida Tú y yo Tú y yo Siempre tú y yo Por ti yo le pedí mil deseos a la luna y las estrellas Por ti dibujaría nuestro nombre como un niño hasta que vuelvas Porque eres tú mi religión Oh oh oh Porque eres tú mi religión Oh oh oh #adritorron Video

Adri Torron, Blas Cantó - A La Luna (Official Video)


ACERCA DE ELLA

A sus 16 años, Adri Torrón, dio vida a “Loquita Por Ti”, su primera composición. La canción tuvo una gran acogida, superando los 1.3 millones de vistas en YouTube y dando impulso a sus sueños. Ese mismo año, participó en la primera temporada de “Dominicana's Got Talent”, cautivando al país entero con su prodigiosa voz y llegando a la semifinal. 

Tras esa experiencia televisiva, Adri saca varias canciones más incluyendo el éxito “Uña con Diamante”, que acumuló 1.5 millones de vistas en YouTube y cerca de 1.8 millones de streams en Spotify. 

Ha colaborado con artistas como Blas Canto, Veronica Terres, Vero Pascal y Aray, además de tener la oportunidad de abrir conciertos de figuras como Alejandro Sanz, Maná, Bacilos, Farruko y Jhay Cortez.

Adri fue seleccionada para el reconocimiento en la primera edición del Premio Lo Nuestro de “Artistas 2 Watch”, se coronó ganadora del concurso “El Spotlight The Showdown”, lo que le abrió las puertas para presentarse en el festival Isle of Light 2025.

Tags relacionados