Adri Torrón realizará su primer concierto y presentará su nuevo disco “Redstar”

Adri Torrón, cantautora dominicana y reconocida Artista 2 Watch de Premio Lo Nuestro, realizará su primer concierto el próximo 11 de octubre en Chao Teatro a las 8:30 de la noche, marcando un gran paso en su carrera, además presentará su nuevo disco “Redstar”.

“Dar mi primer concierto en mi República Dominicana y presentar mi nuevo álbum aquí, en casa, es un sueño que he guardado desde niña. Cada canción cuenta un pedazo de mi vida, y no hay nada más especial que cantarlas donde todo comenzó, frente a la gente que me ha visto crecer y que ha creído en mí desde el principio”, expresó Adri.

En lo que promete será una noche única, Adri Torrón ofrecerá una experiencia íntima y poderosa, interpretando los temas que la han consolidado como una de las voces más prometedoras del pop latino.

El repertorio incluirá canciones como “Loquita por ti”, “Al Revés” y “Uña con Diamantes”, junto a sus recientes lanzamientos “Dvd”, “Tercer grado”, “Fok up”, “Monotonía” y “A la luna”, los cuales se desprenden de su nuevo disco.

Este debut en los escenarios de su país llega en un momento clave en la carrera y evolución artística de Adri, quien lanzará su primer álbum titulado “Redstar” el 10 de octubre, el cual define como reflejo de su evolución musical cargado de emociones y sus vivencias.

Video Adri Torron, Blas Cantó - A La Luna (Official Video)



ACERCA DE ELLA

A sus 16 años, Adri Torrón, dio vida a “Loquita Por Ti”, su primera composición. La canción tuvo una gran acogida, superando los 1.3 millones de vistas en YouTube y dando impulso a sus sueños. Ese mismo año, participó en la primera temporada de “Dominicana's Got Talent”, cautivando al país entero con su prodigiosa voz y llegando a la semifinal.

Tras esa experiencia televisiva, Adri saca varias canciones más incluyendo el éxito “Uña con Diamante”, que acumuló 1.5 millones de vistas en YouTube y cerca de 1.8 millones de streams en Spotify.

Ha colaborado con artistas como Blas Canto, Veronica Terres, Vero Pascal y Aray, además de tener la oportunidad de abrir conciertos de figuras como Alejandro Sanz, Maná, Bacilos, Farruko y Jhay Cortez.

Adri fue seleccionada para el reconocimiento en la primera edición del Premio Lo Nuestro de “Artistas 2 Watch”, se coronó ganadora del concurso “El Spotlight The Showdown”, lo que le abrió las puertas para presentarse en el festival Isle of Light 2025.