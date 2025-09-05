Taylor Swift es un amuleto de buena suerte para el equipo de fútbol que organiza el primer partido de Travis Kelce en Brasil

Taylor Swift probablemente no lo sepa, pero es considerada un amuleto de buena suerte para la selección brasileña de fútbol que será la anfitriona del partido del viernes entre los Chiefs de Kansas City y los Chargers de Los Ángeles.

La improbable conexión entre la superestrella del pop (cuyo prometido es el ala cerrada de los Chiefs, Travis Kelce) y uno de los clubes más populares de Brasil, loco por el fútbol, radica en la fecha de lanzamiento de sus álbumes, que data de 2006. Corinthians ha permanecido invicto en todos los partidos menos uno jugados justo antes del lanzamiento de cada álbum desde entonces y en todos menos uno justo después.

Todo comenzó como una broma hace unos cinco años, pero se ha convertido en una superstición entre los fanáticos locales.

Hasta el año pasado, el Corinthians ganó 13 partidos y empató siete en esos casos. Algunos fueron contra su acérrimo rival, el Palmeiras, y las redes sociales brasileñas se inundaron de memes y montajes de Swift vistiendo de blanco y negro, los colores del Corinthians.

Muchos aficionados del Corinthians podrían haber perdido sus expectativas tras la derrota de su equipo en el partido previo al estreno de "El Departamento de Poetas Torturados" y el siguiente. Pero el partido de la NFL en São Paulo, que podría atraer a Swift al NeoQuimica Arena, ha mantenido viva la vibra Swiftie entre muchos aficionados locales.

“Al principio me reí, pero hay más coincidencias. El primer contrato de Taylor se firmó el 1 de septiembre, el mismo día en que se fundó el Corinthians en 1910”, dijo Rebeca Gois, de 32 años, redactora de marketing que vive cerca del estadio y es fanática de Swift. “Se ha popularizado. Cada vez que hay un nuevo álbum, tenemos una doble alegría: nuevas canciones de Taylor y el Corinthians invicto antes y después de eso”.

Esa larga trayectoria ha animado a la afición del Corinthians a considerar al cantante como un hincha honorario. Algunos han lucido disfraces de Swift durante los partidos.

Gavioes da Fiel, una escuela de samba vinculada al Corinthians que desfila en el Carnaval de Sao Paulo, invitó en broma a Swift a unirse a ellos en las festividades en 2022.

Swift estuvo en Brasil en 2012 para promocionar su álbum "Red" y luego, en 2023, ofreció seis conciertos en Río de Janeiro y São Paulo durante la gira Eras. Aún no ha aparecido en el estadio del Corinthians.

Nataly Nascimento, una fanática incondicional de Swift en el Corinthians, dijo que la tendencia recibió un impulso después de que Swift realizó sus tres conciertos en Sao Paulo en el Allianz Parque, el estadio de su archirrival Palmeiras.

“La gente empezó a buscar esa conexión para provocar a los aficionados del Palmeiras. Y luego los aficionados del Corinthians empezaron a encontrar esos vínculos”, dijo Nascimento, un profesor de 25 años que vive en el noreste de Brasil y no asistirá. “Pero hay algo más importante. Así como los aficionados del Corinthians sienten mucha más pasión por su club, los Swifties sienten lo mismo por Taylor. Es algo místico”.

Cuando se le preguntó si los fanáticos del Corinthians pueden esperar que la conexión regrese después de las dos derrotas del año pasado, Nascimento dijo que los fanáticos han adaptado su narrativa desde entonces.

Algunos decían que todo había terminado, pero no la dejamos ir. Lo que pasó es que el año pasado nos fue tan mal que ni siquiera Taylor pudo salvarnos, dijo.

El próximo álbum de Swift, "The Life of a Show Girl", se lanzará el 3 de octubre. Corinthians, actualmente en la 12.ª posición de la liga brasileña con 26 puntos después de 22 partidos, se enfrentará a su rival del sur, Internacional, dos días antes del lanzamiento y luego recibirá al equipo rural de Sao Paulo un día después del lanzamiento.

A los fanáticos, como el abogado Sidney Abreu, de 45 años, no les importa en lo más mínimo la NFL ni la música de Swift, pero verá parte del juego del viernes con la esperanza de que la cantante asista para que la superstición pueda renovarse con su presencia en el estadio.

“Mientras Corinthians gane esos partidos, podrá venir aquí y lanzar sus discos cuando quiera”, dijo.