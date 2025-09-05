Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Proyecto Uno tiene nuevo álbum "Back In Da House" y el primer lanzamiento es “Regresa al nido”

El grupo dominicano no solo celebra su regreso discográfico, sino también más de 30 años de trayectoria musical

Listín DiarioSanto Domingo

El legendario grupo Proyecto Uno tiene lista su décima producción discográfica titulada “Back In Da House”, cuyo primer lanzamiento es “Regresa al nido”.

El tema, cargado de sentimiento y nostalgia, retrata lo que significa tener una casa llena de cosas materiales pero vacía sin la presencia de la persona amada. “Una casa no es un hogar cuando se está solo”, narra la canción que apuesta al merengue romántico en el estilo de la agrupación.

El sencillo es de la autoría de Nelson Zapata, con las melodías de Roy Tavaré. También son compositores Paolo Tondo y Winston De Jesus el hijo del maestro Andres De Jesús, es decir, el mismo equipo de composición del éxito “25 horas”.

El videoclip de “Regresa al nido” será estrenado en los próximos días y fue grabado en Bogotá, Colombia, bajo la dirección de Gustavo Gordillo y la producción de Ojo por Ojo Multimedia, mostrando una propuesta visual contemporánea que acompaña la fuerza emocional de la letra.

Aunque en 2022 el grupo presentó un disco especial con recreaciones de sus éxitos y tres canciones nuevas, Proyecto Uno llevaba desde el 2018 sin publicar un álbum completamente inédito. 

Con “Back In Da House”, sus integrantes decidieron volver a la esencia musical que los catapultó a la fama internacional.

“Nos dimos cuenta de que la gente estaba esperando de nosotros una canción de merengue romántico en nuestro estilo, y por eso elegimos ‘Regresa al nido’ como carta de presentación. Fue, de hecho, la primera canción inédita que grabamos para este nuevo disco”, explicó Nelson Zapata, fundador del grupo.

Un álbum que celebra la esencia

El disco “Back In Da House” es un homenaje directo a su icónico álbum “In Da House”, del que surgieron éxitos mundiales como “El tiburón”, “Another Night” y “Está pegao”. En esta nueva propuesta, Proyecto Uno reafirma su fórmula única: la fusión del merengue con elementos de hip hop, funk, disco y R&B.

La producción estuvo a cargo de Nelson Zapata, Gabriel Torres (Kid G), Winston De Jesús, Edwin García, Paul Ureña y Dennis Nieves, con mezcla de Raymundo (Juanchy) Tavares y masterización de Boris Milan.

Además, el disco cuenta con colaboraciones especiales de Jerau, Fulanito y The Mad Stunt Man, quien participó en los éxitos históricos “Latinos” y “Mueve la cadera”.

Vale destacar que “Back In Da House” incluye dos ‘covers’. Uno de ellos es un homenaje a Sandy & Papo, pues Nelson fue parte esencial en los inicios del dueto y también uno de los autores de dos de sus grandes canciones.

Tres décadas de legado

Con esta producción, Proyecto Uno no solo celebra su regreso discográfico, sino también más de 30 años de trayectoria, consolidándose como pioneros del merengue hip hop –o “merenghetto funk”, como lo llaman en esta nueva etapa– y como embajadores de la fusión entre ritmos latinos y urbanos que conquistaron a varias generaciones.

