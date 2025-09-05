Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

“Mares de agua de coco”, el audiovisual de merengue que impulsa Eddy Jiménez

En paralelo a este lanzamiento, trabaja en la fase final de postproducción de su próximo documental “El Rey del Hit”, una obra que retrata la vida y legado del legendario beisbolista Luis Polonia

Actor, director de cine, teatro y televisión, Eddy Jiménez se ha consolidado como uno de los rostros del audiovisual dominicano.

Listín DiarioSanto Domingo

Con una estética tropical y un lenguaje cinematográfico especial, el videoclip “Mares de agua de coco”, interpretado por el cantautor Tony Bravo y compuesto por Miguel Hernández, es una nueva propuesta audiovisual que se encuentra en plataformas digitales como YouTube, Spotify Video y Apple Music.

La pieza, dirigida por el cineasta Eddy Jiménez, combina con precisión la fuerza de una narrativa visual contemporánea con la riqueza cromática del Caribe, ofreciendo un producto de factura internacional que no pierde de vista la esencia cultural dominicana.

El videoclip resalta por el cuidado en la dirección artística, la fotografía de gran impacto y el uso expresivo del color que otorga al producto un aire cinematográfico, indica Jiménez.

"Sus locaciones naturales, enmarcadas en la calidez tropical, se integran con la participación de modelos que aportan dinamismo y frescura, creando una experiencia visual atractiva y envolvente", sostiene.

El video musical "Mares de agua de coco", interpretado por el talentoso cantante Tony Bravo y escrito por el destacado compositor Dr. Miguel Hernández, la Melodia y musicalizacion por Susana Silfa y los arreglos por el Maestro Dioni Fernandez, es una propuesta audiovisual, dirigida por Eddy Jiménez, la cual tiene un estilo tropical moderno, resaltando paisajes naturales de alto impacto visual, talentos emergentes como la destacada Modelo Melissa Perez Filpo y una cuidada producción y edición cinematográfica que, sin dudas, captará la atención del público nacional e internacional. Se trata de una pieza que busca no solo entretener, sino también celebrar la identidad caribeña desde una mirada artística de calidad.

VIDEO. "Mares de agua de coco" / Tony Bravo


EL SELLO DE EDDY JIMÉNEZ

Actor, director de cine, teatro y televisión, Eddy Jiménez se ha consolidado como una de las voces más innovadoras del audiovisual dominicano. 

Con “Mares de agua de coco”, reafirma su capacidad para construir relatos visuales que conectan con el público y, al mismo tiempo, mantienen una identidad caribeña reconocible. 

Su versatilidad lo proyecta no solo en el ámbito de los videoclips, sino también en el cine documental y la publicidad de alto perfil.

En paralelo a este lanzamiento, Jiménez trabaja en la fase final de postproducción de su próximo documental “El Rey del Hit”, una obra que retrata la vida y legado del legendario beisbolista Luis Polonia. 

La producción promete ofrecer una mirada íntima y reveladora sobre la trayectoria del ícono deportivo, resaltando tanto su impacto dentro del terreno de juego como su influencia en las nuevas generaciones.

