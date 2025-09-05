“Mares de agua de coco”, el audiovisual de merengue que impulsa Eddy Jiménez

Con una estética tropical y un lenguaje cinematográfico especial, el videoclip “Mares de agua de coco”, interpretado por el cantautor Tony Bravo y compuesto por Miguel Hernández, es una nueva propuesta audiovisual que se encuentra en plataformas digitales como YouTube, Spotify Video y Apple Music.

La pieza, dirigida por el cineasta Eddy Jiménez, combina con precisión la fuerza de una narrativa visual contemporánea con la riqueza cromática del Caribe, ofreciendo un producto de factura internacional que no pierde de vista la esencia cultural dominicana.

El videoclip resalta por el cuidado en la dirección artística, la fotografía de gran impacto y el uso expresivo del color que otorga al producto un aire cinematográfico, indica Jiménez.

"Sus locaciones naturales, enmarcadas en la calidez tropical, se integran con la participación de modelos que aportan dinamismo y frescura, creando una experiencia visual atractiva y envolvente", sostiene.

EL SELLO DE EDDY JIMÉNEZ

Actor, director de cine, teatro y televisión, Eddy Jiménez se ha consolidado como una de las voces más innovadoras del audiovisual dominicano.

Con “Mares de agua de coco”, reafirma su capacidad para construir relatos visuales que conectan con el público y, al mismo tiempo, mantienen una identidad caribeña reconocible.

Su versatilidad lo proyecta no solo en el ámbito de los videoclips, sino también en el cine documental y la publicidad de alto perfil.

En paralelo a este lanzamiento, Jiménez trabaja en la fase final de postproducción de su próximo documental “El Rey del Hit”, una obra que retrata la vida y legado del legendario beisbolista Luis Polonia.

La producción promete ofrecer una mirada íntima y reveladora sobre la trayectoria del ícono deportivo, resaltando tanto su impacto dentro del terreno de juego como su influencia en las nuevas generaciones.