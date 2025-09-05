lápiz Conciente estrena "Calle", su proyecto más urbano y social con 21 colaboraciones.

Lápiz Conciente lanzó su nueva producción discográfica, “Calle”, proyecto urbano que conecta directamente con los inicios del artista, con letras que retratan realidades sociales y transmiten la cruda verdad de los barrios, llevando arte, denuncia y reflexión en cada verso.

El álbum reúne 21 colaboraciones con figuras de la industria urbana, así como con nuevos talentos.

Cada artista invitado imprime su propia vivencia, logrando un sonido diverso y auténtico que va desde el rap “underground” clásico hasta fusiones contemporáneas que renuevan la escena.

“Aquí tratamos lo que se vive día a día en las calles de los barrios marginados de nuestro país, buscando dejar un mensaje a la juventud. Básicamente, el álbum es una descripción de la calle”, explicó el rapero en una nota de prensa.

Video AUDIO. "Cómo tú quieres" · Lapiz Conciente · EL SHADY ·



Lista completa de canciones y colaboraciones

1. Sordo Ciego y Mudo Ft. Dr. Gotti – Prod. @linttwenty

2. Como Tú Quieres Ft. Shaddy – Prod. @yeraleldelopalo.

3. Amor y Tristeza Ft. Dowell King – Prod. @yoanmusik.

4. Lo Plancha Ft. El Napo – Prod. @demsproduce.

5. Traición Ft. Carlos Coins – Prod. @elquepuyalavaina.

6. Reza por Mí Ft. Alexito 157 – Prod. @babyronnyproduciendo.

7. Ay Cristo Ft. Beyako Rap – Prod. @babyronnyproduciendo.

8. Piantini Ft. Julio Restituyo – Prod. @yeraleldelopalo.

9. Rulay Ft. Keyviem – Prod. @ogjeffersson.

10. Quiero Salir Ft. El Hampa – Prod. @zenemij17

11. Se Llenán Ft. Leandro en Simple – Prod. @linttwenty.

12. Como Antes Ft. Lp King – Prod. @kama_produce

13. Frequió Ft. Tato X5 – Prod. @bryant.prende.prende.

14. Entro con la U Ft. Lil Homie – Prod. @okeiflou.

15. Lo que Vivo Ft. Hunter 164 – Prod. @elliotjustov.

16. Sicariedad Ft. Darlyn Nay – Prod. @hanselacocotealoprod.

17. 300 Hasta las 7 Ft. El Yala – Prod. @hanselacocotealoprod.

18. Dizque Tíguere Ft. Alikkate Big 3Bu – Prod. @djchainy.

19. Tenemos Ft. Pakitin El Verdadero – Prod. @linttwenty.

20. Fabela Ft. El Socio y El Poker – Prod. @rubioproducer.

21. Un Paquete Ft. Julito y Jey – Prod. @linttwenty.