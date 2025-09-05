Gloria Trevi, Ivy Queen y Rauw Alejandro brillan en los premios Herencia Hispana 2025

La icónica Gloria Trevi y el cantante boricua Rauw Alejandro estuvieron entre las figuras reconocidas este jueves en los premios Herencia Hispana 2025, una celebración de la cultura latina en EE.UU. que contó con la presencia de figuras como Ivy Queen y Gina Torres.

En la 38 edición de estos galardones, entregados en el teatro Warner de la capital Washington D.C., fueron honrados también los actores Cheech Marín y Rosie Pérez, junto a la empresaria Julissa Prado y el periodista Félix Contreras.

«Cada premiado representa una faceta relevante del liderazgo y creatividad de los hispanos, no importa de dónde vengan», dijo a EFE Antonio Tijerino, CEO de la Fundación Herencia Hispana.

El cantante y compositor puertorriqueño Rauw Alejandro recibe un premio de la cantante y compositora Ivy Queen en los Premios de la Herencia Hispana 2025 este jueves, en Washington DC.foto: Instagram

Tiempos difíciles

Tijerino, quien recibió una ovación al levantar un cartel con la frase en inglés ‘Yo también soy un inmigrante’, destacó que «lo más importante no es solo celebrar, sino estar unidos y que sigamos hacia adelante».

En un momento en el que la Administración de Donald Trump ha recrudecido su política antinmigrante, Tijerino dijo que la prioridad debe poner al centro el futuro de la juventud y resaltó que en estos momentos que vive la comunidad latina «nada nos asusta» y «la cultura cura para sobrepasar estos retos».

A este sentir se unió la actriz cubana-puertorriqueña Gina Torres, quien dijo que son «tiempos difíciles» y que «la mejor manera de celebrar el futuro es poner una luz en todos los que vinieron antes que nosotros y que siguen en pie de lucha».

Mientras que Rosie Pérez, reconocida productora y actriz, dijo a EFE que «son tiempos turbulentos», por lo que hizo un llamado para «permanecer todos muy unidos».

Gloria Trevi en los Premios de la Herencia Hispana 2025.foto: fuente externa

Brillan en el escenario

Aunque no cantó, la imbatible energía de Ivy Queen, que entregó el premio a su compatriota Rauw Alejandro, levantó al público de sus sillas.

Tanto el cantante boricua, como Gloria Trevi, agradecieron “el gran honor” que representa este lauro, un compromiso aún mayor por “levantar la bandera” de la cultura latina.

La ‘reina del pop mexicano’, galardonada con el premio Leyenda de la Herencia Hispana, cerró el espectáculo con una antología de sus canciones más conocidas.

La actriz Mayan Lopez fue la anfitriona de la noche, que también incluyó actuaciones especiales de DannyLux, Lisa Lisa, RaiNao y la cubana Daymé Arocena, que rindió homenaje a la emblemática Celia Cruz.