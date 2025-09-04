Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Dalvin La Melodía: la revelación de la bachata que trabajó duro en un colmadón

"Mi reina", con la que se ha dado a conocer en el público dominicano y extranjero, ya tiene más de 23 millones de visualizaciones en YouTube, desde hace ocho meses y ahora promueve "Chiquilla bonita"

Dalvin La Melodía, de 22 años, suena con los temas “Mi Reina” y “Chiquilla bonita”.

Con los temas “Mi reina” y “Chiquilla bonita”, Dalvin Núñez, mejor conocido como Dalvin la Melodía, se ha convertido en una revelación de la bachata, un anhelado sueño que visualizó cuando era delivery de un colmado.

Solo  "Mi reina", con la que se ha dado a conocer en el público dominicano y extranjero, ya tiene más de 23 millones de visualizaciones en YouTube, desde hace ocho meses.

“Mi reina” es de la autoría del compositor y bachatero Martin Aquino, la cual fue estrenada a finales de 2024 y aún continúa en la cima de la popularidad.

VIDEO. "Chiquilla bonita", Dalvin la Melodía.


En la actualidad, Dalvin La Melodía promociona “Chiquilla bonita”, una bachata con estilo de los intérpretes tradicionales del país, pero con un poco más de modernidad.

“Chiquilla bonita” es una canción original de Marco Antonio Solís, llevada al ritmo de Bachata por Dalvin La Melodía y se ha convertido en una de las más sonadas del momento.

MÁS BACHATAS

Otras canciones del joven artista son “Pensando en ella”, un homenaje al bachatero fallecido Yóskar Sarante. También, “Por ti”, “Tesoro perdido”, “No me vuelvo a enamorar”, entre otras.

"Me siento muy feliz por lo que está pasando con mis canciones. Todas las actividades que realizamos son un lleno total en todo el país y es algo que no esperaba que sucediera tan rápido, por eso le agradezco a Dios y al público que me han llevado hasta aquí y estoy seguro que me llevarán más lejos”, expresó con orgullo el bachatero.

VIDEO. Dalvin La Melodia - "Mi Reina" (Official Video)


SUS ORÍGENES

Dalvin Antonio Núñez Vargas, artísticamente Dalvin La Melodía, nació en 2003 en Santo Domingo, República Dominicana. Se inició cantando en el coro de la iglesia junto a su padre y antes de ser cantante trabajaba como delívery de un colmado.

Viene de una familia de escasos recursos económicos, por lo que también fue limpiabotas y motonconchista y estudió en la escuela Básica Mi Bandera.

A principios de 2024 conoció al guitarrista, arreglista y productor Michael Quevedo, mejor conocido como Mikey Touch. Junto con su equipo empezaron a trabajar por su carrera artística y en poco tiempo sintió un gran respaldo tras convertirse en un fenómeno a través de diferentes plataformas digitales de trabajo le dieron un giro profesional a la carrera musical del artista, iniciando la grabación de sus primeras canciones.

Sus influencias musicales vienen de El Chaval de la Bachata y Jay Wheeler y otros artistas a los cuales admira.

