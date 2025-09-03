El Grupo Mío, que era de Diómedes Núñez, regresa a la escena musical con nuevas caras

La orquesta Grupo Mío continuará en la escena musical con dos de los cantes originales y uno adicional que es Nelson Paulino (Braynier), quien comparte el frente con Edmundo Núñez, hermano de Diómedes y Criss Reineli.

La información la dio a conocer José Daniel Hernández (Papo), mánager de la orquesta desde hace 25 años, quien dijo además que el Grupo Mío ha sido reestructurado y llevan varios meses trabajando sin mucha bulla, pero dando pasos concretos.

Diómedes Núñez, exlíder y fundador del grupo de merengue dominicano, con el que ganó popularidad a partir de los años 90, murió a los 58 años el domingo 9 de marzo de 2025.

“Diómedes fue el alma de esta orquesta, por eso ahora se llama el Grupo Mío El Legado de Diómedes y gracias a Dios la gente está aceptando nuestro trabajo. Contamos con tres cantantes, dos que eran los coristas del Diomedes y su hermano Edmundo, quien se sumó a la raíz de la muerte de nuestro hermano, hijo y querido Diomedes”, expresó Papo.

El mánager de la orquesta explicó que están haciendo los aprestos para sacar nuevas canciones, pero mientras tanto se han estado auxiliando del gran repertorio que ha hecho esta agrupación a lo largo de los años.

El grupo Mío fue fundado por Diómedes en 1993, de la mano de Luisín Martí y Ramón Orlando, quienes estuvieron detrás del artista hasta que este despegó.

Entre sus temas se destacan “Esto se encendió”, “Esto es pa’ hombre”, “Una chica bien”, “Chicos a nivel”, “De regreso”, “La cerveza”, “El minibús” y “Somos bebedores”.