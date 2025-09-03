Gaby Puche marca su regreso a la música con el tema "A la que vive contigo"

La artista Gaby Puche está de regreso a la escena musical con el lanzamiento de su más reciente tema, “A la que vive contigo”.

Este lanzamiento forma parte del relanzamiento de su carrera, con la que Gaby busca reconectar con su público y llegar a nuevas audiencias. El videoclip, que ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

Con “A la que vive contigo”, Gaby Puche renace en la música y en su vida personal tras sobrevivir a la tragedia del Jet Set.

“Estoy feliz y agradecida de poder compartir esta nueva etapa con todos. Este tema representa mucho para mí, porque refleja mi esencia, pero también mi crecimiento. Vengo con más fuerza, con una propuesta pensada para entretener y disfrutar”, expresó la artista.