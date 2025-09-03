Cardi B celebra victoria judicial con nuevo tema "Bodega Baddie" inspirado en Proyecto Uno

Luego de ser absuelta de una demanda de agresión contra una guardia de seguridad, Cardi B regresó a la promoción de "Am I Drama", su primer álbum en siete años y el segundo de su carrera.

Este martes, Cardi celebró su victoria judicial con el adelanto de su nuevo tema, "Bodega Baddie", inspirado en el éxito de 1997 de la agrupación de merenhouse Proyecto Uno, "Ta' buena".

A través de su cuenta de TikTok, la rapera compartió un video donde aparece quintándose el blazer de lunares que usó en la corte y bailando twerking sin pantalones.

La canción "Bodega Baddie" de Cardi B está ganando popularidad en redes sociales y varios usuarios crearon sus propias versiones del baile.

El exvocalista de Proyecto Uno, Magic Juan, también replicó la noticia del medio worldlatinstar, que informó de la tendencia creada por Cardi.

En 2011, Magic Juan estrenó el remix de "Ta' buena" junto al exponente de merengue típico y acordeonista El Prodigio.

La revista Billboard R&B/Hip Hop también publicó a Cardi B en su portada como parte de la gira de medios que la artista pretende iniciar por el lanzamiento de su disco "Am I Drama", que estará disponible a partir del 19 de septiembre.