El cantante dominicano Seye y el español Alex Ubago colaboran en "La casualidad"

El artista dominicano Seye presentó su colaboración con el español Alex Ubago titulada “La casualidad”, definida como "una balada nostálgica y emotiva".

Compuesta por ambos y producida por Seye, la canción explora cómo el amor puede surgir de lo inesperado, con melodías intensas, letras sinceras y una atmósfera que evoca ese sonido que marcó a toda una generación.

La historia detrás de esta colaboración es, curiosamente, una casualidad más: Alex y Seye se conocieron hace una década durante una entrevista en República Dominicana.

Años después, el destino los volvió a cruzar cuando Alex, sin saberlo, escuchó una canción de Seye que lo conmovió profundamente.

Ese reencuentro espontáneo fue la chispa que encendió la creación de este tema.

La producción de la canción y el videoclip se llevó a cabo entre República Dominicana, Estados Unidos y España, con el deseo de celebrar las raíces y el recorrido artístico de ambos músicos.

“La casualidad” estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del próximo viernes 5 de septiembre.