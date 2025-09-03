Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Música

El cantante dominicano Seye y el español Alex Ubago colaboran en "La casualidad"

La producción de la canción y el videoclip se llevó a cabo entre República Dominicana, Estados Unidos y España, con el deseo de celebrar las raíces y el recorrido artístico de ambos músicos

El cantante dominicano Seye graba "La casualidad" a dúo con el Alex Ubago.

El cantante dominicano Seye graba "La casualidad" a dúo con el Alex Ubago.

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSanto Domingo

El artista dominicano Seye presentó su colaboración con el español Alex Ubago titulada “La casualidad”, definida como "una balada nostálgica y emotiva".

Compuesta por ambos y producida por Seye, la canción explora cómo el amor puede surgir de lo inesperado, con melodías intensas, letras sinceras y una atmósfera que evoca ese sonido que marcó a toda una generación.

La historia detrás de esta colaboración es, curiosamente, una casualidad más: Alex y Seye se conocieron hace una década durante una entrevista en República Dominicana. 

Años después, el destino los volvió a cruzar cuando Alex, sin saberlo, escuchó una canción de Seye que lo conmovió profundamente. 

Ese reencuentro espontáneo fue la chispa que encendió la creación de este tema.

La producción de la canción y el videoclip se llevó a cabo entre República Dominicana, Estados Unidos y España, con el deseo de celebrar las raíces y el recorrido artístico de ambos músicos.

“La casualidad” estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del próximo viernes 5 de septiembre.

Créditos Letras: Sergio Echenique y Álex Ubago Producción musical: Sergio Echenique Piano: Sergio Echenique Guitarra Eléctrica: Adrian Castro Ambiente y cuerdas: Helppi Smith Mixing: Allan Leschhorn Mastering: Eduardo Bergallo Dirección Creativa Isabella Bretón Producción Ejecutiva José Díaz (Xmart Music) Edición Isabella Breton UNIDAD EEUU Dirección Isabella Bretón Producción Sergio Echenique Isabella Breton Director de Fotografía Andrés Miolán Actriz Rita Damirón Tallaj Asistencia de Producción & BTS Clementine Morel UNIDAD España Dirección Daniela Cortés Director de Producción España Tina Farrokhtakin Shadpey Directora de Fotografía Elena de Frutos Asistencia de Dirección Judit Vilarrasa Rocafull Foquista Pol López Llorca Directora de Casting España Dani Díaz Maquilladora Arrate Oyarzun Auxiliar de Producción Unai Galarza Diaz Nahia Lacalle Pérez Agradecimientos Teo Veras (EPD) Caleb Polanco Por cortesía de WARNER MUSIC SPAIN S.L. Video

VIDEO. "La casualidad". Sergio Echenique y Álex Ubago 


Tags relacionados