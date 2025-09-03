Cámara de Diputados reconocerá al músico Juan Valdez y al compositor Mario Díaz

La Cámara de Diputados aprobó en la sesión del martes un proyecto de resolución mediante el cual reconoce al arreglista, músico, compositor y cantautor dominicano Juan Valdez Ybet, y otro al compositor Mario Díaz, por sus exitosas carreras en el arte y sus aportes a la cultura dominicana.

Ambas iniciativas legislativas son de la autoría del diputado Rafael Castillo, quien las motivó, argumentando que ambos artistas han tenido una carrera intachable, logrando llegar más allá de la República Dominicana, uno componiendo y haciendo música para diferentes cantantes y el otro haciendo canciones para famosos salseros y merengueros.

Con relación a Juan Valdez, su primera oportunidad como arreglista y pianista se la dieron Los Hermanos Rosario con el merengue El Chicharrón, tema que le abrió las puertas en los estudios de grabación del país.

Luego de la muerte de Pepe Rosario, ocurrida el 19 de marzo de 1983, lo integraron como pianista de la orquesta por unos meses y viajaron por primera vez a Estados Unidos.

Ese mismo año entró a la agrupación de Aramis Camilo y la Organización Secreta, de la cual fue pianista y productor musical por varios años. Con esta banda hizo los arreglos de los temas El alicate, Hello, Nena, Si la ven y otros. Con Aramis también grabó piano en los merengues El motor y Joselyn.

Su piano ha quedado plasmado además en canciones Alex Bueno, Sergio Vargas, Plácido Domingo Hijo, Fernando Villalona, Manny Manuel, Olga Tañón, Los Toros Band, The New York Band, Luis Días, Michell, Asdrúbal, Félix Manuel y Félix D’ Óleo, entre otros artistas.

Es compositor de las canciones por H o por R, de Sergio Vargas; Como nadie, de Alex Bueno; El amor, de Richie Ricardo; Ilusión de amor, de David Kada, y Sirenita y Boquita de cereza, de Pablo Martínez, entre otros.

El dominicano Mario Díaz es compositor de muchos éxitos en salsa y merengue.

GRAN COMPOSITOR

Sobre el compositor Mario Díaz, dijo que este ha hecho grandes composiciones musicales para merengueros y salseros de la República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela y Colombia.

Entre sus composiciones se destacan “El palacio”, de Charlie Rodríguez; “Qué me dice usted”, de Dioni Fernández, “Por eso”, en la voz del grupo Triada; “La música”, de Pablo Martínez y La Muralla; “Cuánta vida”, para Sergio Vargas, entre otras canciones.

En el ritmo salsa escribió “No soy automático”, para Tommy Oliovencia; “Comuniquémonos”, de Oscar de León; “Motorízame”, de Héctor Tricoche; “He vuelto”, cantado por Willie González; Azúcar negra, para Celia Cruz; Voy a Escarbar tu Cuerpo", para Lalo Rodríguez y "Amor de Colegio" para Jerry Rivera, entre otros temas musicales.