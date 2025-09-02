Consulado dominicano en Nueva York entrega reconocimiento a Fernando Villalona

El Consulado General de la República Dominicana en Nueva York reconoció al afamado artista dominicano Fernando Villalona con la entrega de una placa que resalta su trayectoria artística y su contribución a la difusión de la cultura dominicana.

El cónsul Jesús Vásquez Martínez destacó que Villalona es, desde hace más de 40 años, una de las figuras más influyentes del merengue, llevando con orgullo el arte y la música dominicana a escenarios internacionales, y convirtiéndose en referente del género a nivel mundial.

El intérprete de innumerables éxitos recibió con gratitud la distinción y manifestó que este reconocimiento fortalece su compromiso con el público que lo ha acompañado a lo largo de su carrera, especialmente con la comunidad dominicana en el exterior.

Considerado un verdadero símbolo de la música popular, “El Mayimbe” no solo ha sido premiado en múltiples ocasiones, sino que también ha dejado una huella imborrable en la identidad cultural del país. Para la diáspora, su figura representa un lazo de orgullo, pertenencia y arraigo a la tierra natal a través de su voz y su arte.