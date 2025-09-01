Retro Jazz celebra 15 años de trayectoria con el concierto “Acordes del Alma”

La reconocida agrupación Retro Jazz iniciará la celebración de sus 15 años de carrera con el concierto “Acordes del Alma”, a presentarse el sábado 6 de septiembre a las 8:30 p.m. en la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes.

El espectáculo marcará el inicio de un año de actividades con las que el grupo, dirigido por el arreglista, productor y bajista Pengbian Sang, conmemora una trayectoria que ha transformándola música dominicana al reinterpretar canciones icónicas en versiones de jazz.

Retro Jazz lanzó recientemente el EP “Jazzeando el Cancionero Dominicano En Vivo”, grabado durante su concierto en Lungomare en diciembre pasado. Se trata de su primera producción en vivo, que captura la energía y calidez de la interacción con el público.

Anteriormente, la agrupación había presentado cuatro discos de estudio con temas populares dominicanos versionados en estilos como swing, bossa, blues, reggae y funk, logrando conquistar a un público diverso que ha crecido de manera constante durante más de una década.

El aporte musical de Retro Jazz ha sido ampliamente reconocido. Su álbum debut, “Jazzeando el Cancionero Dominicano, Vol. 1”, recibió el Premio Soberano al Mejor Álbum del Año 2012. En la actualidad, el grupo está nominado en cinco categorías de los Premios Indie Dominicanos 2025.

La agrupación está integrada por la vocalista Laura Rivera, acompañada de Guy Frómeta (batería), Edgar Molina (percusión), Álvaro Dinzey (piano), Eliezer Paniagua (saxo) y Melvin Rodríguez como guitarrista invitado.

Sobre este próximo concierto, Pengbian Sang expresó: “Este es solo el inicio de la celebración de nuestros quince años. Cuando comenzamos, nunca imaginé que llegaríamos a celebrarlos, y mucho menos que por tanto tiempo el público nos iba a regalar su apoyo y cariño. Si todo va como hemos planificado, el año que viene cerraremos con un gran concierto en el Teatro Nacional”.

El concierto “Acordes del Alma” cuenta con el patrocinio de Periódico Hoy, Liriano Rivas, SRL y Peña Izquierdo Seguros.

Las boletas están disponibles en tix.do.