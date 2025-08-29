“Cuerdas en el Ocaso”, un álbum que se convirtió en sanación para Ivana Loyola

La escena musical indie dominicana se enriquece con una voz que no solo canta, sino que cuenta. Ivana Loyola es una artista emergente con raíces dominicanas y ecuatorianas, presentará su proyecto más íntimo: “Cuerdas en el ocaso”, un álbum que nació en un momento de dolor y terminó convirtiéndose en refugio, sanación y nostalgia.

Mientras prepara el lanzamiento completo del álbum, previsto para el primer trimestre de 2026, Loyola se mantiene activa en los escenarios.

Este viernes 29 de agosto presentará “Bolerossa”, un concierto en el Bar Juan Lockward del Teatro Nacional, donde fusionará bolero, bossa nova y composiciones propias.

Además, antes de fin de año estrenará al menos un par de sencillos más, con los que seguirá marcando el tono de “Cuerdas en el Ocaso”.

La música acompaña a Ivana desde los primeros años. Creció expuesta a baladas, folclore ecuatoriano y ritmos caribeños, gracias a la influencia de sus padres. Desde los cinco años comenzó su formación en canto lírico, y tras trece años en el Centro de Educación Musical Moderna, salió con un título sólido en interpretación vocal. Su formación continuó durante la pandemia con una licenciatura en Producción Musical en Full Sail University. Como ella misma expresa:

“Durante todo ese programa, siento que fue como el siguiente capítulo de entender la música no desde un punto de vista pasional solamente, sino profesional a la vez y ahí pude conocer las distintas áreas que esta industria ofrece”

Video Video Oficial para "Acampas en mi Mente" de Ivana Loyola.



“Cuerdas en el Ocaso” no fue concebido como álbum desde el inicio. Las canciones nacieron de manera espontánea, escritas en distintos momentos de introspección y luego se juntaron bajo un mismo concepto.

El nombre surgió después, inspirado en un playlist personal que ella creó durante un momento difícil y de incertidumbre con la salud de su madre.

Como cuenta Ivana: “Yo le puse Cuerdas en el ocaso porque las canciones en su mayoría tenían la guitarra de base o eran canciones acústicas, que tenían ese elemento de cuerdas. Y “ocaso” porque usualmente las he escuchado en el muelle de la casa de mi familia donde nos estábamos quedando. Y yo siento que fue un punto de mi vida de mucha sanación, de mucha introspección, de encontrarme en el amor, con mi familia, de poder replantearme muchas cosas…”.

Hoy su madre está sana, y el álbum se levanta como un homenaje íntimo que, sin proponérselo, encuentra resonancia en otros.

“He tenido muchas personas que se me han acercado de una forma u otra y me han reafirmado de que sienten que recuerdan esa nostalgia de sus abuelos o de esos momentos en su vida que sintieron mucho amor, mucho cariño cariño por personas valiosas. Entonces, eso me da un visto bueno de que hay un mensaje claro y hay algo que quiero transmitir.”

Aunque el proyecto se inspira mucho en la nostalgia, su sonido no se queda en lo melancólico. El primer sencillo, “Acampas en mi Mente”, es una oda a los recuerdos que le alegran el alma. Entre sus futuros temas, se podrán escuchar fusiones inesperadas: una canción que mezcla bossa nova con bachata, piezas con matices country y otras más acústicas.

“Cada canción es su propio mundo”, explica. “Yo me he dado cuenta que soy muy narrativa con mis composiciones. Hay diferentes estilos de componer canciones y me he dado cuenta de que a mí me gusta mucho enfocarme en una historia o en un punto de arranque y un punto de desenlace.”

A diferencia de muchos artistas emergentes, Loyola tiene clara la otra cara del escenario: la industria. Tras graduarse, pasó meses de desesperación sin conseguir trabajo. En lugar de esperar o rendirse, decidió abrirse camino como vocal coach, arreglista y productora de voces. Para ella, el arte y el negocio son inseparables.

“Las canciones que yo hago y las colaboraciones que realizo, son una puerta, son un empujón para que la gente no solamente me conozca a mí como artista, sino que me conozca como profesional, que entiendan de que yo soy productora musical, yo soy arreglista, yo soy vocal coach, soy productora de voces, y que yo sé hacer otras cosas que conforman a la industria musical desde diferentes puntos de vista.”

Ivana Loyola no solo canta; narra su vida en acordes y sabe convertir su vulnerabilidad en fuerza creativa. Su historia es la de una artista que transformó un momento de dolor en un proyecto que ahora inspira.