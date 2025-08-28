Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Música

Sello discográfico internacional ONErpm inicia proyecto con artistas cristianos y trabajo social en RD

Con más de ocho años de trayectoria en República Dominicana y una presencia sólida en la región andina y el Caribe, ONErpm Gospel Latino reafirma su papel de apoyar el desarrollo de la música cristiana, y también aportar con obras sociales a este país, al que identifican como la “cuna de grandes talentos en la música dedicada a Dios”.

Robert Green, cantante del grupo Barak, alza su mano derecho ante la multitud congregada en el Estadio Quisqueya la noche del sábado 12 de abril 2025.

Robert Green, cantante del grupo Barak, alza su mano derecho ante la multitud congregada en el Estadio Quisqueya la noche del sábado 12 de abril 2025.

Avatar del Listín Diario
Listín Diario

La multinacional ONErpm, en su división Gospel Latino, acompañada de la fundación Nacidos en la Promesa, llevó alegría a cientos de niños de escasos recursos en El Naranjo, Distrito Municipal San Luis, en Santo Domingo Este.

En un día cargado de emociones, con mensajes de esperanza y coreografías, fueron entregados 200 kits escolares para los niños, que contenían libretas, cuadernos, bolsos, artículos de cuidado bucal y comida para los adultos.

ABDreams, recientemente firmada por ONErpm Gospel Latino, también dijo presente motivando a los niños y adultos a la alabanza y convirtiendo el día en un momento para mostrar la grandeza de Dios.

Isabella Ariza, actual directora de Unidades de Negocio y cabeza de ONErpm Gospel Latino, y Jorge Caicedo, A&R de la multinacional, viajaron desde Colombia y fueron parte de este lindo momento entre risas y mensajes positivos.

“La mayor satisfacción es compartir estos días con los niños, poder aportar a este hermoso país de gran talento en la música y el baile, y queremos regresar pronto y poder seguir formando parte de estas actividades que transforman corazones”, expresó Isabella Ariza.

Por su parte, Jorge Caicedo mostró su emoción de estar en el país y poder, junto a los jóvenes de la fundación Nacidos en la Promesa, llevar regalos a los niños del sector El Naranjo: “Me siento en casa, qué bueno ser parte de esta bonita obra”.

Con más de ocho años de trayectoria en República Dominicana y una presencia sólida en la región andina y el Caribe, ONErpm Gospel Latino reafirma su papel de apoyar el desarrollo de la música cristiana, y también aportar con obras sociales a este país, al que identifican como la “cuna de grandes talentos en la música dedicada a Dios”.

*Sobre ONErpm Gospel Latino*

Es la división de música cristiana y católica de ONErpm, diseñada para unir fe y música en un mismo lugar, con un objetivo: llevar el góspel latinoamericano al siguiente nivel.

El sello trabaja junto a destacados artistas como Barak, Dahaira, Natan el Profeta, Rubinsky RBK, Jon Carlo y Townix, combinando tecnología propia, servicios integrales, acuerdos flexibles y un alcance global para impulsar sus carreras.

Tags relacionados