Sello discográfico internacional ONErpm inicia proyecto con artistas cristianos y trabajo social en RD

La multinacional ONErpm, en su división Gospel Latino, acompañada de la fundación Nacidos en la Promesa, llevó alegría a cientos de niños de escasos recursos en El Naranjo, Distrito Municipal San Luis, en Santo Domingo Este.

En un día cargado de emociones, con mensajes de esperanza y coreografías, fueron entregados 200 kits escolares para los niños, que contenían libretas, cuadernos, bolsos, artículos de cuidado bucal y comida para los adultos.

ABDreams, recientemente firmada por ONErpm Gospel Latino, también dijo presente motivando a los niños y adultos a la alabanza y convirtiendo el día en un momento para mostrar la grandeza de Dios.

Isabella Ariza, actual directora de Unidades de Negocio y cabeza de ONErpm Gospel Latino, y Jorge Caicedo, A&R de la multinacional, viajaron desde Colombia y fueron parte de este lindo momento entre risas y mensajes positivos.

“La mayor satisfacción es compartir estos días con los niños, poder aportar a este hermoso país de gran talento en la música y el baile, y queremos regresar pronto y poder seguir formando parte de estas actividades que transforman corazones”, expresó Isabella Ariza.

Por su parte, Jorge Caicedo mostró su emoción de estar en el país y poder, junto a los jóvenes de la fundación Nacidos en la Promesa, llevar regalos a los niños del sector El Naranjo: “Me siento en casa, qué bueno ser parte de esta bonita obra”.

Con más de ocho años de trayectoria en República Dominicana y una presencia sólida en la región andina y el Caribe, ONErpm Gospel Latino reafirma su papel de apoyar el desarrollo de la música cristiana, y también aportar con obras sociales a este país, al que identifican como la “cuna de grandes talentos en la música dedicada a Dios”.

*Sobre ONErpm Gospel Latino*

Es la división de música cristiana y católica de ONErpm, diseñada para unir fe y música en un mismo lugar, con un objetivo: llevar el góspel latinoamericano al siguiente nivel.

El sello trabaja junto a destacados artistas como Barak, Dahaira, Natan el Profeta, Rubinsky RBK, Jon Carlo y Townix, combinando tecnología propia, servicios integrales, acuerdos flexibles y un alcance global para impulsar sus carreras.