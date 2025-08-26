V, de BTS, realiza el primer lanzamiento en el juego de los Dodgers y conoce a Shohei Ohtani

V de la sensación del K-pop BTS realizó el primer lanzamiento ceremonial en un juego de los Dodgers de Los Ángeles el lunes por la noche después de encontrarse con la superestrella Shohei Ohtani.

Tras subir al montículo, el cantante hizo una ligera reverencia al lanzador de los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, quien atrapó un strike del zurdo. Los fans de BTS gritaron durante todo el tiempo que V estuvo en el campo.

Luego, V dio el grito tradicional de "¡Es hora del béisbol de los Dodgers!" en inglés antes de saludar individualmente a los niños que corren al campo para obtener autógrafos de los jugadores antes del juego.

El cantante, cuyo verdadero nombre es Kim Taehyung, y Ohtani se abrazaron brevemente en el dugout del equipo antes del partido contra Cincinnati. Con una camiseta con el número 7 metida en sus vaqueros descoloridos, V también conversó con el lanzador de los Dodgers, Tyler Glasnow, frente a un grupo de fotógrafos. Los aficionados gritaron cuando V entró al dugout. Él los recompensó con un saludo.

V regresó al campo para lanzar lanzamientos de calentamiento con la mano izquierda mientras los fanáticos sostenían sus teléfonos con cámara.

BTS lanzará un nuevo álbum como grupo completo la próxima primavera, tras el descanso de los miembros de la banda debido al servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Desde julio, han estado en Estados Unidos trabajando en nueva música.