La música tropical pone a bailar ¡y a grabar! a populares cantantes urbanos y del pop

La atracción por la música tropical continúa indetenible. Cantante de otros géneros bailan sus ritmos y hasta lo graban, como ha sucedido con dominicanos como Vicente García, Pavel Núñez, Techy Fatule, Frank Ceara, Covi Quintana y otros.

También extranjeros como Shakira, Rosalía, Thalía, Sebastián Yatra, Fernando Allende, Bad Bunny y Karol G han encontrado en la bachata y el merengue una nueva fórmula musical que atrajo una diversidad de consumidores.

Como ellos, en los últimos años intérpretes que han llegado al mercado con propuestas musicales de balada, pop, rock o canciones de compromiso social, se han sentido atraídos por los ritmos caribeños.

“En mi opinión, la música tropical tiene una riqueza rítmica y una expresión orgánica que la hace única. A diferencia de muchos géneros producidos completamente de manera digital, donde a veces se pierde la parte humana y la capacidad de transmitir sentimientos, en lo tropical se siente esa conexión real entre el músico, el instrumento y la emoción”, asegura el productor musical Antonio González.

González, quien ha trabajado para Ilegales, Milly Quezada y Manny Cruz, entiende que este tipo de música necesita canciones con un contenido más profundo y con mayor riqueza melódica, lo cual le da un valor artístico especial.

“En la actualidad la música tropical está teniendo un resurgir a nivel internacional, por esto los artistas de renombre han usado la música tropical en búsqueda de un nuevo sonido fresco en la industria”, afirmó González.

Video VIDEO. Techy Fatule - Te Prometo | Sigue Amándome



La cantautora Techy, quien empujó su carrera en el pop y el rock, descubrió en el merengue y la salsa una nueva vía de llegar a un público más heterogéneo.

“Hace casi tres años que estoy trabajando de manera más constante el merengue, y ahí encontré una identidad muy clara: la alegría, la energía y la conexión que este ritmo provoca. Pero la realidad es que siempre lo he llevado en la sangre. De hecho, hace 11 años lancé un merengue fusionado con kompa, porque desde entonces me apasiona explorar sus posibilidades”, expuso al conversar con Listín Diario.

La artista, que este 13 de septiembre tendrá un encuentro con su público en Escenario 360, confesó que para ella el merengue no es solo un género, “es parte de lo que soy como artista y como dominicana, y siento que en este momento del mundo, donde la gente busca gozo y autenticidad, es el mejor espacio para compartirlo”.

Video Frank Ceara + Juan Luis Guerra - ASI BONITO (video oficial)



En 1992 el cantautor Frank Ceara logró su internacionalización con su primera producción discográfica “Bachata Magic”, la balada “Lluvia de besos” fue el tema principal de la telenovela “Amor de papel”.

Con esta producción Ceara obtuvo su primera nominación al Premio Lo Nuestro y recibió el premio como Revelación Del Año en Aplauso 92. Sus letras dieron vida a la exitosa balada “Atado a tu volcán”, que popularizara la puertorriqueña Ednita Nazario.

En los últimos años los ritmos tropicales como la bachata y el merengue han llevado al artista a experimentar nuevas emociones junto a su público. Este año Ceara presentó al público su nuevo álbum “El Saborcito de tu Amor”, en el que camina por el merengue, la bachata y también la balada.

“La música tiene un poder inigualable sobre los seres humanos. Se ha comprobado científicamente lo que le hace al cerebro en beneficio para muchas cosas. En el caso de nuestra música tropical, es de esperarse la alegría que le precede. El mundo sonríe cuando nos escucha con nuestra música. No pueden evitar sentirla hasta en los huesos”, refirió Ceara.

Video Covi Quintana - Temblor y Réplica . Video.



En ese sentido, la cantautora Covi Quintana también observó que la respuesta de los consumidores ante las mezclas de los ritmos más animados es el agente que ha movido a los artistas a presentar propuestas musicales con ritmos tropicales.

“Entiendo que aquí los ritmos alegres juegan un papel prioritario e importante a la hora de ser compartidos por los oyentes, a su vez el factor cultural de la mezcla de ritmos y nacionalidades también. Para nadie es un secreto que la música bailable está mucho más presente en eventos masivos por su versatilidad y melodías pegajosas”, manifestó Quintana.

OPINIÓN DE EXPERTO

Para el presidente de La Oreja Media Group, Porfirio Piña todo tiene que ver con la base rítmica y melodía que se pueden fusionarse con los ritmos tropicales que exponen diversos géneros musicales como la bachata, el merengue, la salsa, el fandango, el porro, el paseo, la cumbia, el vallenato, a estos se suman el reggae y el ska, géneros considerados como parte de la música afroantillana y de la música afroamericana.

“Los artistas urbanos, pop, rock y otros géneros se sienten atraídos por la música tropical como la salsa, bachata y merengue debido a que esta proporciona una base rítmica y melódica que se puede fusionar con los suyos propios e innovar creando nuevos sonidos. Lo más importante es una forma de conectar con sus raíces culturales y honrar a sus familiares, los cuales alimentaron sus oídos a través de sus herencias afro-antillanas e influenciaron a muchos artistas con la música tropical. Es importante recalcar que la música tropical es inherentemente pegadiza y propicia el movimiento para hacer mover el esqueleto”, expuso Piña.