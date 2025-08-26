Muere Manuel de la Calva, cantante del Dúo Dinámico y de clásicos como "Resistiré"
El Dúo Dinámico atesora un gran número de éxitos desde sus inicios a finales de los años 50, como ‘Perdóname’, ‘Amor de verano’, ‘Esos ojitos negros’ o ‘Resistiré’, recuperado como himno durante la pandemia de covid-19
Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico, falleció este martes a los 88 años de edad en el Hospital Anderson de Madrid, según confirmó a EFE quien fuese su pareja artística, Ramón Arcusa.
El cantante y compositor sufría una fibrosis pulmonar, diagnosticada después de un incidente en un concierto en Sitges (Barcelona) hace 3 años, en el que se desplomó, aunque durante todo este tiempo él se mantuvo «positivo, dicharachero y peleando hasta hace poco» contra la enfermedad, explicó Arcusa.
El Dúo Dinámico atesora un gran número de éxitos desde sus inicios a finales de los años 50, como ‘Perdóname’, ‘Amor de verano’, ‘Esos ojitos negros’ o ‘Resistiré’, recuperado como himno durante la pandemia de covid-19.