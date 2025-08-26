Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Música

Muere Manuel de la Calva, cantante del Dúo Dinámico y de clásicos como "Resistiré"

El Dúo Dinámico atesora un gran número de éxitos desde sus inicios a finales de los años 50, como ‘Perdóname’, ‘Amor de verano’, ‘Esos ojitos negros’ o ‘Resistiré’, recuperado como himno durante la pandemia de covid-19

Los integrantes de la pareja musical Dúo Dinámico, Manuel de la Calva (a la izquierda) y Ramón Arcusa (derecha), durante una entrevista, en una imagen de archivo.

Los integrantes de la pareja musical Dúo Dinámico, Manuel de la Calva (a la izquierda) y Ramón Arcusa (derecha), durante una entrevista, en una imagen de archivo.EFE/J. P. Gandul

Avatar del Agencia EFE
Agencia EFEMadrid

Manuel de la Calva, miembro del Dúo Dinámico, falleció este martes a los 88 años de edad en el Hospital Anderson de Madrid, según confirmó a EFE quien fuese su pareja artística, Ramón Arcusa.

El cantante y compositor sufría una fibrosis pulmonar, diagnosticada después de un incidente en un concierto en Sitges (Barcelona) hace 3 años, en el que se desplomó, aunque durante todo este tiempo él se mantuvo «positivo, dicharachero y peleando hasta hace poco» contra la enfermedad, explicó Arcusa.

El Dúo Dinámico atesora un gran número de éxitos desde sus inicios a finales de los años 50, como ‘Perdóname’, ‘Amor de verano’, ‘Esos ojitos negros’ o ‘Resistiré’, recuperado como himno durante la pandemia de covid-19.

Visita la nueva web del Dúo; www.duodinamico.com Actuaci'on en Murcia TV en 2004. El Dúo Dinámico canta una de sus canciones bandera, RESISTIRÉ. Video

El Dúo Dinámico canta RESISTIRÉ, en Murcia TV , 2004.


Tags relacionados