El compromiso de Travis Kelce y Taylor Swift se roba la atención en la práctica de los Chiefs

Momentos antes de que la noticia de que Travis Kelce y Taylor Swift se habían comprometido corriera por las redes sociales , el entrenador de los Chiefs, Andy Reid, subió a un podio para hablar sobre la próxima temporada, que comienza para ellos el próximo fin de semana en Brasil.

El afable ala defensiva Mike Danna lo siguió. Y para entonces, todo en Kansas City había cambiado.

Kelce y Swift hicieron su anuncio en Instagram .

"Me lo acaban de decir hace 30 segundos", dijo Danna con una sonrisa, cuando por pura suerte, o quizás por desgracia, el momento de la noticia lo convirtió en el único miembro de la franquicia disponible para hablar sobre la inminente boda. "Me alegro muchísimo por ellos: Trav, Taylor, es un momento maravilloso en sus vidas. Una parte maravillosa de su camino. Es maravilloso verlo".

Cuando se le preguntó si tenía un regalo de compromiso en mente, Danna pensó en las Pop-tarts caseras que Swift a veces hace para el equipo, las que llamó "peligrosas" para Kelce y los grandes de las líneas ofensiva y defensiva.

"Pensaré en un buen regalito de compromiso", dijo Danna riendo. "Quizás unas Pop-Tarts para ella. No serán caseras".

No se sabe con certeza cuándo ni dónde se comprometieron el ala cerrada de los Chiefs y una de los músicos más famosos del mundo. Representantes de Swift y Kelce no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de The Associated Press sobre ese detalle, aunque el publicista de Swift, Tree Paine, confirmó que el anillo de compromiso era un diamante de talla brillante de una mina antigua de Kindred Lubeck.

Los Chiefs no anticipan que Kelce esté disponible para los periodistas hasta la próxima semana en Brasil, donde los actuales campeones de la AFC abrirán la temporada contra sus rivales Los Angeles Chargers el viernes por la noche en Sao Paulo.

"Hoy es un día de cuento de hadas", publicaron los Chiefs en redes sociales al final del entrenamiento. "¡Felicidades a Travis y Taylor! ¡Estamos emocionados de tenerlos como miembros permanentes de la familia Chiefs Kingdom!"

Kelce parecía como si nada hubiera cambiado el martes mientras realizaba los estiramientos previos al entrenamiento junto a su gran amigo, el mariscal de campo de los Chiefs, Patrick Mahomes. Charló con un par de entrenadores y luego siguió con sus asuntos.

Por otra parte, Kelce siempre ha sido capaz de compartimentar su ocupada vida.

Incluso mientras ayudaba a los Chiefs a llegar al Super Bowl la temporada pasada, Kelce, que pronto cumpliría 36 años, lidiaba con innumerables obligaciones. Entre ellas, su podcast "New Heights", que batió récords y fue galardonado, y que copresenta con su hermano, el centro retirado de los Eagles, Jason Kelce, y su participación como presentador en diversos programas de televisión. Incluso ha incursionado en el mundo de la actuación, debutando en la serie "The Grotesquerie" y apareciendo en la película "Happy Gilmore 2".

Y por supuesto, su relación con Swift, que comenzó hace unos dos años, cuando Kelce no le entregó una pulsera de la amistad en un concierto y la invitó a verlo actuar en el Arrowhead Stadium.

Finalmente ella aceptó la oferta. Y su historia de amor estaba en marcha.

Dado todo lo que estaba sucediendo en su vida personal, algunos se preguntaban si Kelce se retiraría después de la temporada pasada, especialmente por la forma en que los Chiefs fueron dominados en la derrota por 40-22 ante los Eagles en el Super Bowl. Pero, en todo caso, la derrota abultada solo lo inspiró, y Kelce pasó la pretemporada preparándose para otra oportunidad de conseguir un cuarto anillo de campeonato.

"¿Sabes?", dijo Kelce durante el campamento de entrenamiento, cuando se le pidió que reflexionara sobre su regreso al campo, "el fútbol americano es la mayor motivación que he tenido. Me encanta venir aquí, concentrarme en esto e intentar mejorar para otra carrera".

Kelce participó en 16 partidos de la temporada regular la temporada pasada, perdiéndose solo un partido final de poca relevancia, y registró 93 recepciones para 823 yardas y tres anotaciones. En sus 12 años de carrera, acumula 1004 recepciones para 12 151 yardas y 77 touchdowns.

“Cada año se vuelve más sabio”, dijo su compañero de los Chiefs, el ala cerrada Noah Gray. “Observarlo, observar sus hábitos de entrenamiento y su forma de trabajar siempre nos contagia. Cuando tienes un líder así, que sigue liderando la sala, sigue liderando al equipo, eso se contagia a todos los demás y marca una gran diferencia”.