El cantante ghanés Shatta Wale interrogado en la investigación de vehículos de lujo de EE. UU.

El cantante ghanés Shatta Wale fue detenido en relación con una investigación de fraude estadounidense vinculada a su vehículo de lujo, dijeron las autoridades el jueves.

La Oficina de Delincuencia Económica y Organizada de Ghana, EOCO, dijo que Wale se presentó voluntariamente para interrogar el miércoles como parte de una solicitud del gobierno de los Estados Unidos para investigar los orígenes de su Lamborghini Urus de 2019.

Fue liberado el jueves bajo fianza.

La investigación es parte de una investigación más amplia sobre un "crimen de 4 millones de dólares que ocurrió en los Estados Unidos que involucró a algunos ghaneses y la recuperación de las ganancias del crimen", dijo EOCO en un comunicado.

El caso se centra en Nana Kwabena Amuah, un ciudadano ghanés, que fue condenado en 2023 a siete años en una prisión federal de los Estados Unidos por su papel en un plan de 4 millones de dólares para defraudar a la ciudad de Lexington, Kentucky, haciéndose pasar por organizaciones sin fines de lucro y engañando a los funcionarios de la ciudad para que transfieran dinero a una serie de empresas fantasma.

Las autoridades estadounidenses sospechan que el vehículo de Wale fue comprado con las ganancias del caso de Kentucky, según EOCO.

Wale ha dicho que no puede identificar a la persona a la que le compró el coche.

Su equipo legal había dicho previamente que están "totalmente comprometidos y trabajando activamente con las autoridades para resolver este asunto".

Uno de los artistas más influyentes de Ghana, Wale ganó atención internacional en 2019 después de aparecer en la canción de Beyoncé "Already".