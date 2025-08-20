Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Eudis El Invencible lleva el clásico “Lamento boliviano” a bachata luego de volverse viral en Tiktok

Eudis El Invencible canta “Lamento Boliviano”en versión bachata.

Listín DiarioSanto Domingo

Lo que comenzó como una interpretación espontánea en un evento, se convirtió en tema viral.  En menos de 24 horas, el video de Eudis El Invencible cantando “Lamento boliviano” en versión bachata explotó en redes sociales, acumulando miles de vistas, comentarios y compartidas.

Ante la respuesta del público, el artista dominicano de la compañía Punto Music Group, que dirige el empresario Vladimir Muñoz, decidió dar un paso más al frente y estrenar oficialmente el tema, llevando a plataformas digitales una versión que conserva la esencia emotiva del en vivo y suma una producción pulida para el disfrute de todos.

"El cariño que me dieron con ese video fue increíble. Ustedes pidieron el tema… y aquí está”, expresó Eudis, quien en esta propuesta fusiona el ritmo bailable de la bachata con la nostalgia de uno de los clásicos más icónicos del rock en español.

VIDEO. Lamento Boliviano En Vivo - Eudis El Invencible (Video Oficial)


“Lamento boliviano”, originalmente compuesta por la banda argentina Alcohol Etílico y popularizada por Los Enanitos Verdes en 1994, ha sido versionada en distintos estilos, pero en la voz de Eudis adquiere un sello personalizado que conecta con otras generaciones y culturas.

