La alegría de los vaqueros negros se propaga a través del baile viral en línea 'Boots on the Ground'

Cuando Tre Little bailó con sus botas de vaquero en la previa de los Premios BET este verano, se sintió abrumado por la alegría y la gratitud.

“Solía ver esto en la televisión todos los años, y ahora estoy actuando”, dijo la joven de 22 años residente del área de Atlanta. “Empecé a llorar… lágrimas de alegría”.

Se unió al cantante de soul sureño 803Fresh para interpretar su gran éxito viral, "Boots on the Ground". Lanzada en diciembre, la canción inspirada en los paseos a caballo y el baile en línea que la acompaña se han convertido en un momento esperado en las reuniones afroamericanas, como reuniones familiares, bodas, graduaciones, fiestas y barbacoas .

El baile "Boots on the Ground", que incluye el repiqueteo rítmico de abanicos plegables mientras el surcarolino canta "¿Dónde están los abanicos?", fue creado por Little durante una pausa para almorzar en el trabajo. Tras escuchar un fragmento en TikTok, experimentó con una rutina y la publicó sin pensarlo mucho.

“Normalmente mi familia me da las seis visitas… Me eché una siesta y al despertar, estaba a 100 000 pies”, dijo Little, quien ahora tiene mucha demanda a nivel nacional impartiendo clases de baile en línea y organizando eventos. Incluso le han contactado para crear nuevos bailes. “Es unir a la gente para bailar y compartir risas”.

Beyoncé incorporó el baile a su gira "Cowboy Carter", que batió récords, y la ex primera dama Michelle Obama y Shaquille O'Neal han participado públicamente. Los bailes en línea populares no son un fenómeno nuevo, pero varios factores hicieron que esta canción, que alcanzó el número 1 en las listas de Billboard de R&B para adultos y de ventas digitales, se extendiera a un ritmo sin precedentes.

"Con la nueva energía hacia la música country y la música de paseos por senderos y la presencia de los afroamericanos en ella, creo que eso abrió los ojos de Estados Unidos a lo que hemos estado haciendo en Luisiana, Texas, Mississippi y Alabama durante años", dijo el artista discográfico Cupid, conocido como el Rey del baile en línea y creador de la popular canción y coreografía "Cupid Shuffle" (2007).

“Se les han abierto los ojos al baile en línea y a la unidad que conlleva”, afirmó.

Una nueva versión de una vieja tradición

El baile en línea consiste en que las personas se reúnan para realizar movimientos de baile sincronizados y repetitivos, generalmente en fila, y es popular tanto para socializar como para hacer ejercicio. Un gran atractivo es que no hay límite de edad ni requisito de habilidad, y los bailes se pueden aprender en tiempo real.

No hay consenso sobre el origen del baile en línea. Algunos historiadores lo remontan a las danzas tribales africanas de celebración, que se extendieron entre los afroamericanos esclavizados que cantaban o se movían al unísono durante el trabajo de campo. Otros académicos lo remontan a los inmigrantes europeos que trajeron danzas folclóricas tradicionales de sus países de origen. El estilo country western se interpreta con melodías country, mientras que el baile en línea soul se basa en el R&B, el soul y el hip-hop.

Junto con el "Cupid Shuffle", las rutinas de "Cha Cha Slide" (2000) de DJ Casper y "Wobble" (2008) de VIC están consagradas en el baile en línea soul, así como la canción más reconocida de 1972, "Electric Boogie (The Electric Slide)" de Marcia Griffiths. Pero "Boots on the Ground" ha introducido el baile en línea trail ride a muchos estadounidenses fuera del sureste.

Los paseos a caballo son procesiones sociales a caballo que se dirigen a un lugar designado. En la cultura afroamericana del sur, se trata de un ambiente festivo con comida y baile, que incluye géneros musicales de nicho como el zydeco y el soul sureño, que fusiona R&B, blues, góspel y country.

“La gente no lo conocía… Cuando algo es tendencia, todos se suben al carro”, dijo Jakayla Preston, de 28 años, conocida en TikTok por @_itsjakaylaa. Bailarina profesional, esta houstoniana comenzó a dar clases de baile en línea este año tras las insistentes peticiones de sus seguidores, que se intensificaron tras el auge de “Boots on the Ground”. Al impartir clases por todo el país, descubrió que la asistencia era mucho más que zapateos y giros.

“Conozco a personas que están luchando con muchas cosas… a veces incluso lloran y me agradecen por organizar la clase allí, o simplemente por haberles dado la oportunidad de venir y expresarse”, dijo. “Es una sensación indescriptible”.

Baile en línea con el efecto Beyoncé

“ Beyoncé probablemente tuvo mucho que ver con eso , en lo que respecta a su álbum 'Cowboy Carter'”, dijo Preston, refiriéndose a la atención prestada al baile en línea durante los recorridos.

El álbum del año, ganador del Grammy, generó debates sobre las contribuciones afroamericanas a la música country y la cultura vaquera negra, con los asistentes a la gira de "Cowboy Carter" disfrazados para el evento. El Houston Livestock Show and Rodeo, uno de los eventos más importantes de la ciudad, rompió su récord de asistencia este año, y si bien hubo varios factores, muchos primerizos y usuarios de redes sociales dijeron haber visitado la ciudad natal de Queen Bey para experimentar lo que ella cantaba.

"Nunca había visto a tanta gente bailando en fila", dijo Preston, quien creció asistiendo al rodeo. "Es un espectáculo increíble".

Sharlene Sinegal-DeCuir, directora de Estudios Afroamericanos y de la Diáspora en la Universidad Xavier de Nueva Orleans, dijo que el impacto de Beyoncé se extiende más allá de la música.

“La música country western: el sonido, el banjo, el violín, todos esos instrumentos son africanos”, dijo Sinegal-DeCuir, quien creció en Lafayette, Luisiana, bailando en línea y escuchando zydeco. “Lo trae al mundo para que el mundo sepa que no solo nos estamos adentrando en el country, sino que somos country”.

La línea política (baile) en la arena

Sinegal-DeCuir cree que el clima político puede haber contribuido indirectamente al éxito de "Boots on the Ground" y al interés por el baile en línea. Señala que el 92 % de las mujeres negras votaron en contra del presidente Donald Trump, cuyas políticas afectan desproporcionadamente a los estadounidenses negros, incluyendo la eliminación de los programas DEI, los despidos masivos en agencias federales y los recortes a las prestaciones del SNAP, Medicare y Medicaid.

“Sabemos cómo sobrevivir a estas cosas porque nos apoyamos en la familia, en la comunidad y en esta alegría”, dijo Sinegal-DeCuir. “El mundo se está quemando, y estamos aquí sentados aprendiendo un nuevo baile porque estamos cansados del ambiente político… es una forma de resistencia”.

Cupido recuerda un momento crucial del movimiento por la justicia social, desencadenado por la muerte en 2020 de George Floyd , un hombre negro asesinado por un policía de Minneapolis. Vio un video de un tenso intercambio entre manifestantes y policías en una manifestación, y "Cupid Shuffle" empezó a sonar para calmar la tensión. Durante esa época, se subieron más videos a redes sociales que mostraban su canción interpretada en protestas por todo Estados Unidos.

“Me di cuenta de su importancia, en cuanto a conectar a dos personas que ni siquiera se llevan bien”, dijo el artista de “Flex”, quien prepara un nuevo álbum el próximo mes que, según él, será el primero exclusivamente de baile en línea. “Si tuviera que elegir tres canciones que pudieran unir a personas de dos bandos opuestos por un momento, entonces el baile en línea es sin duda ese tipo de canciones”.

“No creo que haya otro género más poderoso que el baile en línea”, añadió.