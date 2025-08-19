Asesinan a tiros al cantante de narco-corridos Ernesto Barajas, de Enigma Norteño, le habían dejado una narcomanta

El cantante Ernesto Barajas, integrante principal del grupo regional mexicano Enigma Norteño, fue asesinado a tiros, atribuido a un cartel del narcotráfico, este martes 19 de agosto en el municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco, informaron medios mexicanos. Tenía 36 años de edad.

Hace un mes, el vocalista de Enigma Norteño habría recibido una amenaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en una narcomanta o aviso público.

Informes preliminares señalan que el suceso ocurrió en un sector de Zapopan, donde presuntamente dos individuos no identificados a bordo de una motocicleta abrieron fuego en contra de dos hombres y una mujer, lo que dio como resultado la muerte de Ernesto Barajas y uno de sus acompañantes.

Según la cuenta de redes sociales de Chamonic, medio especializado en farándula mexicana, su muerte estuvo relacionada con un ajuste de cuentas, ya que supuestamente habría cambiado de residencia luego de ser amenazado de muerte en Culiacán.

El 23 de julio pasado, Enigma Norteño tenía un concierto en Baja California, pero Ernesto Barajas fue amenazado de manera directa a través de una narcomanta, por lo que se vio obligado a cancelar el show.

“Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, deja de sentirte protegido por las hermanas Aquiles y rana, aquí no vas a venir a cantar corridos de tu bandera, la Baja tiene dueño. Atte: CJNG”, se leía en el cartel.

En el 2017 apareció una narcomanta en Tijuana, donde amenazaban de muerte a los cantante si interpretaban unos corridos mencionados, firmada por La Mañana de la Nueva, reseñó este martes el portal Sdpnoticias.com.

La agrupación Enigma Norteño se hizo popular por los narcocorridos, aunque en los últimos tiempos dieron el salto al mundo del regional mexicano.

Se explicó que comenzaron haciendo narcocorridos para que Enigma Norteño comenzara a ser escuchado en su natal Culiacán, Sinaloa.

Ernesto siempre negó relaciones directamente con algún narcotraficante, aunque sí aceptaba componer narcorridos a quienes le solicitaban.

El repertorio de Enigma Norteño incluye títulos como "Mayito Gordo", "Los lujos del R", "Quemándose un Gallito (El Rambo)", "Chavo Félix" y "El Ondeado".

Ernesto, nativo de Culiacán y nacido en septiembre de 1986, dejó en la orfandad paterna a dos hijos: Ernesto y Alix Emilia, ambos con su esposa Alexis Sillas.