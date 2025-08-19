Artistas dominicanos nominados a Premios Juventud 2025
Natti Natasha, Yailin, Tokischa, El Alfa, Lomiiel, Oro Sólido y Prince Royce destacan en el listado.
En una lista liderada por Bad Bunny y Danny Ocean con seis menciones cada uno, TelevisaUnivision reveló los artistas nominados a la próxima edición de Premios Juventud, que este año se llevará a cabo en Panamá, siendo la primera vez que se celebre fuera de Estados Unidos.
Los dominicanos también figuran en el listado, entre ellos Natti Natasha, Yailin, Tokischa, El Alfa, Lomiiel, Oro Sólido y Prince Royce.
En el caso de Natti Natasha y Yailin, ambas cantantes destacan en categorías de manera independiente, así como también con colaboraciones. Yailin compite en La Nueva Generación Femenina y Mejor Urban Track con "Bing Bong" junto a Puyalo Pantera. Mientras que Natti podría ser premiada como Artista Premios Juventud del Año, Mejor Álbum Tropical, Mejor Dance Track con su tema "Como la flor" junto a Play-N-Skillz y Deorro o Tropical Hit con la bachata "Desde hoy".
Por su lado, Lomiiel figura con "Hay Lupita" en Mejor Urban Track y Tokischa con "Chulo Pt.2" junto Bad Gyal y Young Miko en Girl Power.
Prince Royce está nominado en Tropica Hit con su tema "How Deep Is Your Love", Oro Solido en Tropical Mix con "El Caballito" junto a Fariana y El Alfa en Colaboración OMG con "Tonight (Bad Boys: Ride Or Die)" junto a Black Eyed Peas y Becky G.
Artista Premios Juventud del Año
Bad Bunny
Beéle
Carin León
Karol G
Myke Towers
Natti Natasha
Netón Vega
Rauw Alejandro
Grupo o Dúo Favorito del Año
Fuerza Regida
Grupo Frontera
Mau y Ricky
Morat
Rawayana
La Nueva Generación Femenina
Aria Bela
De La Rose
Mari
Yailin La Más Viral
Yami Safdie
Yeri Mua
La Nueva Generación Masculina
Alex Ponce
Alleh
Beéle
CA7RIEL & Paco Amoroso
DND
Hamilton
Kapo
La Cruz
ROA
Yorghaki
La Nueva Generación Música Mexicana
Calle 24
Camila Fernández
Clave Especial
Esaú Ortiz
Kevin Aguilar
Linea Personal
Macario Martínez
Netón Vega
Tito Double P
Víctor Mendivil
Girl Power
‘Amiga Date Cuenta’ - Ha*Ash & Thalía
‘Blackout’ - Emilia, Tini & Nicki Nicole
‘Chulo pt.2’ - Bad Gyal, Tokischa & Young Miko
‘En 4’ - Kenia Os & Anitta
‘La Reina (Remix)’ - Lola Índigo, Maria Becerra & Villano Antillano
‘Mi Rey, Mi Santo’ - María José & Ana Bárbara
‘MiuMiu’ - Sofía Reyes, Luísa Sonza & RaiNao
‘¿Para Qué Volver?’ - Aitana & Ela Taubert
Colaboración OMG
‘Dallax’ - Feid & Ty Dolla $ign
‘Now or Never’ - Bon Jovi & Pitbull
‘Ojos Tristes (With The Marías)’ - Selena Gomez, benny blanco & The Marías
‘Santa’ - Rvssian, Rauw Alejandro & Ayra Starr
‘Tonight (Bad Boys: Ride Or Die)’ - Black Eyed Peas, El Alfa ft. Becky G
La Mezcla Perfecta
‘La Cuadrada’ - Belinda & Tito Double P
‘Mercedes’ - Becky G & Oscar Maydon
‘Perdonarte ¿Para Qué?’ - Los Ángeles Azules & Emilia
‘Por Qué Será’ - Grupo Frontera & Maluma
‘Vivir Sin Aire’ - Maná & Carin León
Mejor Dance Track
‘2 The Moon - Pitbull, Ne-Yo, Afrojack, DJ Buddha
‘Como la Flor’ - Play-N-Skillz, Natti Natasha & Deorro
‘Corridos y Alcohol’ - Steve Aoki & Oscar Maydon
‘Savage Funk’ (DJ Snake Remix) - Anitta & DJ Snake
‘Teka’ - DJ Snake & Peso Pluma
Mejor Urban Track
‘+57’ - Karol G, Feid, DFZM ft. Ovy on the Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd
‘Bing Bong’ - Yailin La Más Viral & Puyalo Pantera
‘Degenere’’ - Myke Towers ft. benny blanco
‘DtMF’ - Bad Bunny
‘Gata Only’ - FloyyMenor & Cris MJ
‘Hay Lupita’ - Lomiiel
‘La Plena (W Sound 5)’ - W Sound, Beéle & Ovy on the Drums
‘Polvo de Tu Vida’ - J Balvin & Chencho Corleone
‘Savage Funk’ - Anitta
‘Tommy & Pamela’ - Peso Pluma & Kenia Os
Mejor Mezcla Urbana
‘Adivino’ - Myke Towers & Bad Bunny
‘Carbon Vrmor’ - Farruko & Sharo Towers
‘Comernos’ - Omar Courtz & Bad Gyal
‘Gata Only (Remix)’ - FloyyMenor, Ozuna & Anitta
‘Gatitas Sandungueras Vol.1’ - Álvaro Díaz & Feid
‘La Nena’ - Lyanno & Rauw Alejandro
‘Mamasota’ - Manuel Turizo & Yandel
‘Mírame’ - Blessd & Ovy on the Drums
‘Puro Guayeteo’ - Wisin, Don Omar & Jowell y Randy
‘Teka’ - DJ Snake & Peso Pluma
Mejor Canción Urbano Alternativo
‘Chaparrita’ - Standly & Yeri Mua
‘Nubes’ - De La Rose & Omar Courtz
‘Real Gangsta Love’ - Trueno
‘Tú Et Moi’ - Judeline & Mc Morena
‘Tu Vas Sin (fav)’ - Rels B
Mejor Álbum Urbano
‘Cvrbon Vrmor [C_DE: G_D.O.N.]’ - Farruko
‘Debí Tirar Más Fotos’ - Bad Bunny
‘Elyte’ - Yandel
‘Funk Generation’ - Anitta
‘La Pantera Negra’ - Myke Towers
‘Mr. W (Deluxe)’ - Wisin
‘Rayo’ - J Balvin
‘San Blas’ - Boza
‘Sayonara: Finales Alternos’ - Álvaro Díaz
‘Tranki, Todo Pasa’ - Sech
Mejor Canción Pop/Urbano
‘2AM’ - Sebastián Yatra & Bad Gyal
‘Anestesia’ - Venesti, Goyo & Slow Mike
‘Cosas Pendientes’ - Maluma
‘Latina Foreva’ - Karol G
‘Nuevayol’ - Bad Bunny
‘Orión’ - Boza & ELENA ROSE
‘Priti’ - Danny Ocean & Sech
‘Soltera’ - Shakira
Mejor Canción Pop/Rhythmic
‘La_playlist.mpeg’ - Emilia
‘Ley Universal’ - Danny Ocean
‘Loveo’ - Daddy Yankee
‘Nota’- Jay Wheeler & Omar Courtz
‘Tamo Bien’ - Enrique Iglesias, Pitbull & IamChino
‘Volver’- Piso 21, Marc Anthony & Beéle
Mejor Canción Pop
‘Bala Perdida’ - Arthur Hanlon & Ángela Aguilar
‘García’ - Kany García
‘Mientes’ - Reik
‘Querida Yo’ - Yami Safdie & Camilo
‘Samaná’ - Mau y Ricky, Danny Ocean & Yorghaki
Mejor Canción Pop Rock
‘¿Cómo Pasó?’ - Ela Taubert
‘Me Toca a Mí’ - Morat & Camilo
‘Ojalá Pudiera Borrarte’ - Maná & Marco Antonio Solís
‘Se Va La Luz’ - Black:Guayaba
‘Una Noche Contigo’ - Juanes
Mejor Canción Pop Balada
‘Abrázame’ - Ángela Aguilar, Felipe Botello y El Sonoro Rugir
‘El Cielo Te Mandó Para Mí’ - Ha*Ash
‘Lo Que Nos Faltó Decir’ - Jesse & Joy
‘Palmeras en el Jardín’ - Alejandro Sanz
‘Roma’ - Luis Fonsi & Laura Pausini
Mejor Álbum Pop
‘A Mucha Honra’ - Thalía
‘El Viaje’ - Luis Fonsi
‘Haashville’ - Ha*Ash
‘Hotel Caracas’ - Mau y Ricky
‘Lo Que Nos Faltó Decir’ - Jesse & Joy
‘Milagro’- Sebastián Yatra
‘Panorama’- Reik
‘Reflexa’ - Danny Ocean
‘¿Y Ahora Qué?’ - Alejandro Sanz
‘Ya Es Mañana’ - Morat
Tropical Hit
‘Alé Alé’ - Marc Anthony
‘Baile Inolvidable’ - Bad Bunny
‘Desde Hoy’ - Natti Natasha
‘En Privado’ - Xavi & Manuel Turizo
‘Fuera de Lugar’ - Venesti
‘How Deep Is Your Love’ - Prince Royce
‘Imagínate’ - Danny Ocean & Kapo
‘Llorar Bonito’ - Luis Figueroa
‘Raíces’ - Gloria Estefan
‘Si Antes Te Hubiera Conocido’ - Karol G
Tropical Mix
‘capaz (merengueton)’ - Alleh & Yorghaki
‘El Caballito’ - FARIANA & Oro Solido
‘Es un Secreto’ - Christian Alicea ft. DJ Buddha
‘Hoy No Me Siento Bien’ - Alejandro Sanz & Grupo Frontera
‘La Culpa’ - Kany García & Rawayana
‘Ohnana’ - Kapo ft. Maluma, Ryan Castro, Farruko & Nicky Jam
‘Que Haces’ - Becky G & Manuel Turizo
‘Santa Marta’ - Luis Fonsi & Carlos Vives
‘Una Vida Pasada’ - Camilo & Carin León
‘Vestido Rojo’ - Silvestre Dangond & Emilia
Afrobeat Latino del Año
‘Amor’ - Danny Ocean
‘mi refe’ - Beéle & Ovy on the Drums
‘Soleao’ - Myke Towers & Quevedo
‘Tengo un Plan (Remix)’ - Key-Key & Ozuna
‘Uwaie’ - Kapo
Mejor Álbum Tropical
‘Astropical’ - Bomba Estéreo, Rawayana & ASTROPICAL
‘Ataca Sergio! Presents: Urban Salsa Sessions!’ - Sergio George
‘Coexistencia’ - Luis Figueroa
‘Cuatro’- Camilo
‘Eterno’ - Prince Royce
‘Muévanse’- Marc Anthony
‘Natti Natasha En Amargue’ - Natti Natasha
‘Raíces’- Gloria Estefan
‘Reparto By Gente de Zona’ - Gente de Zona
‘Yo Deluxe’ - Christian Alicea
Mejor Canción Música Mexicana
‘El Amigo’ - Christian Nodal
‘El Amor de Mi Herida’ - Carin León
‘Mira Quién Lo Dice’ - Pepe Aguilar
‘Perdonarte ¿Para Qué?’ - Los Ángeles Azules & Emilia
‘Que Siga Pasando’ - Chiquis
Mejor Fusión Música Mexicana
‘300 Noches’ - Belinda & Natanael Cano
‘Corazón de Piedra’ - Xavi
‘Dos Días’ - Tito Double P & Peso Pluma
‘Morena Canela’ - Chino Pacas
‘Si No Quieres No’ - Luis R. Conriquez & Netón Vega
‘Tu Boda’ - Oscar Maydon & Fuerza Regida
Mejor Canción Mariachi Música Mexicana
‘Amé’ - Christian Nodal
‘Cuéntame’ - Majo Aguilar & Alex Fernández
‘Mi Eterno Amor Secreto’ - Yuridia & Edén Muñoz
‘Mis Amigas las Flores’ - Ángela Aguilar
‘Un Millón de Primaveras (En Vivo Desde la Plaza de Toros La México) - Alejandro Fernández
Mejor Canción Banda Música Mexicana
‘Aquí Hay Para Llevar’ - La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho
‘El Beneficio de la Duda’ - Grupo Firme
‘¿Qué Será de Mi Ex? - La Adictiva
‘Tengo Claro’ - Banda MS de Sergio Lizárraga & Alfredo Olivas
‘Voy a Levantarme’ - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata
Mejor Canción Norteña Música Mexicana
‘Aquí Mando Yo’ - Los Tigres del Norte
‘Bandido de Amores’ - Leonardo Aguilar & Pepe Aguilar
‘Con Todo Respetillo’ - Joss Favela & Luis R. Conriquez
‘Rey Sin Reina’ - Julión Álvarez y su Norteño Banda
‘Traigo Saldo y Ganas de Rogar’ - Edén Muñoz
Mejor Canción Música Mexicana Alternativa
‘Como Capo’ - Clave Especial & Fuerza Regida
‘Esa Noche’ - Eslabón Armado & Macario Martínez
‘Holanda’ - Linea Personal
‘Loco’ - Netón Vega
‘Me Prometí’ - Iván Cornejo
‘Triple Lavada Remix’ - Esaú Ortiz, Luis R. Conriquez, Oscar Maydon, Alemán ft. Víctor Mendivil
Mejor Álbum Música Mexicana
‘Aquí Mando Yo’ - Los Tigres del Norte
‘Boca Chueca, Vol.1’ - Carin León
‘Eden’ - Edén Muñoz
‘Encuentros’ - Becky G
‘Evolución’ - Grupo Firme
‘Éxodo’ - Peso Pluma
‘Jugando a Que No Pasa Nada’ - Grupo Frontera
‘Mi Vida Mi Muerte’ - Netón Vega
‘Next’ - Xavi
‘Pero No Te Enamores’ - Fuerza Regida
Mi Actor Favorito
Diego Klein - Con Esa Misma Mirada
Emmanuel Palomares - Las Hijas de la Señora García
Fernando Colunga - Amanecer
José Ron - Papás por Conveniencia
Sebastián Rulli - El Extraño Retorno de Diana Salazar
Mi Actriz Preferida
Angélica Rivera - Con Esa Misma Mirada
Angelique Boyer - El Extraño Retorno de Diana Salazar
Ariadne Díaz - Papás por Conveniencia
Livia Brito - Amanecer
Oka Giner - Las Hijas de la Señora García
Me Enamoran
Angélica Rivera y Diego Klein - Con Esa Misma Mirada
Angelique Boyer y Sebastián Rulli - El Extraño Retorno de Diana Salazar
Ariadne Díaz y José Ron - Papás por Conveniencia
Claudia Martín y Daniel Elbittar - El Amor No Tiene Receta
Eva Cedeño y David Zepeda - A.Mar
Creator Del Año
Doris Jocelyn
Fede Vigevani
Isabella Ladera
Jessica Judith Ortiz
Jorge Chacón
Creator Con Causa
Aaron Murphy
Alex Serrano
Alexis Omman
Carlos Eduardo Espina
Jesús Morales
Mejor LOL
Alex Quiroz
Dani Valle
Edy Suárez
Jose Ramones
Los Chicaneros
#GettingReadyWith
Alex Barozzi
Berenice Castro
Chantal Torres
Florencia Guillot Dorssi
Yayis Villarreal
Podcast del Año
El Bueno, La Mala y El Feo - ¡Qué Tranza!
Casados y Complicados
Date Cuenta Podcast
Indomables con Regina Carrot
Se Regalan Dudas
Stream que Nos Pegó
Emilio Antun
Envinadas
Karime Kooler
La Pija y La Quinqui
La Más Draga
#ModoAvión
Alan Estrada
Katy Esquivel
Luisito Comunica
Luz Carreiro
Oscar Alejandro Pérez
POV Futbolero
Ara y Fer
Esteban Cacho
Jero Freixas
Josh Juanico
Laura Biondo