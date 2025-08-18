El astro boricua Ricky Martin recibirá el primer Latin Icon Award en los MTV Video Music Awards 2025, un reconocimiento que celebrará una carrera de más de cuatro décadas.

Con más de 70 millones de álbumes vendidos alrededor del mundo y ganador de múltiples Grammy, Latin Grammy y más de 180 premios obtenidos por su música, actuación y labor humanitaria, Ricky continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes de la industria del entretenimiento.

Su anticipado regreso al escenario de los “VMAs” marcará un momento muy especial: el 25º aniversario de su icónica presentación, cuando hizo historia al convertirse en el primer artista latino masculino en ganar el premio a Best Pop Video y en llevarse cinco galardones en total.

Con este reconocimiento, MTV celebrará el impacto cultural, artístico y social de Ricky Martin, un pionero que abrió caminos para las generaciones futuras.