El Latin Music Tours 2025 regresa en noviembre a Hard Rock Hotel Punta Cana

Durante la visita a un hotel de Punta Cana, hace 24 años, Fernando Quezada vio cómo unos animadores y bailarines entretenían a turistas locales y extranjeros alrededor de una piscina con bailes y música dominicana, sobre todo bachata y merengue. De ahí le surgió la idea de una propuesta que combinara artistas en escena, en vivo, para un público que tenga la posibilidad de hospedarse con ofertas en un hotel anfitrión, o en los hoteles de la zona. La primera cartelera de lo que se denomina “Latin Music Tours” estuvo conformada por los Hermanos Rosario, Yóskar Sarante, Raffy Matías y Rubby Pérez (curiosamente los últimos tres ya fallecidos).

Desde entonces, la preferencia por los artistas y la música dominicana ha sido permanente. En el presente año, 2025, esa tendencia se repite al reunir del 8 al 10 de noviembre en Hard Rock Hotel y Casino Punta Cana a Toño Rosario, Luis Miguel del Amargue, Aramis Camilo, Chiquito Team Band, Omega, Urbanda, Lomiiel y Ebenezer Guerra.

“Hemos traído artistas de fuera, pero siempre hemos apostado a los artistas y a los ritmos dominicanos mayormente, en el evento que más ha presentado a tantos artistas del género tropical de manera constante”, manifestó Fernando Quezada, presidente de Quepe Music & Events, al encabezar el sábado un encuentro con periodistas y promotores de la jornada turístico-musical.

A la actividad también estuvieron Ramón Romero, director comercial de Hard Rock Hotel y Casino; Valentín Báez, vicepresidente de programación y contenido de Telesistema, y Danilo Frías, productor artístico del Latin Music Tours.

“Estamos muy contentos que el Latin haya regresado a su casa... Fue un break de dos años porque ya saben, Fernando quiso probar otras cosas, pero esta es su casa y muy contentos de poder ser anfitriones de este magno evento”, expresó Ramón Romero. Luego agregó: “En los dos últimos años hemos tenido una renovación completa del hotel que empezamos en 2020 cuando la mayoría de los hoteles en vez de renovar empezaron a recortar costos, nosotros no, nosotros decidimos invertir”.

Valentín Báez renovó la apuesta de Telesistema al evento: “Nos mantenemos como canal patrocinador oficial durante muchísimos años y celebramos que Latin Music Tour ha visto pasar a cientos de artistas dominicanos y extranjeros, es algo que todavía no ha se aquilatado, lo que representan todos esos artitas dominicanos y extranjeros año tras año, el entretenimiento acá es excepcional y en Telesistema nos sentimos complacidos de ser el canal oficial”.

La oferta

El evento tendrá dos noches de merengue, bachata, salsa y música urbana. La jornada iniciará el sábado 8 de noviembre en el Salón Filmore de Hard Rock Hotel & Casino, con una cena de blanco y la bienvenida musical a cargo de la bachata de Luis Miguel del Amargue y los populares merengues de los 80 de Aramis Camilo con su “Varita”, “Susana”, “El motor”, “Vuelve”, “Si me dejas hoy” y “Joselín”, entre otros.

El domingo 9 al mediodía, Latin Music Tours 2025 tiene su tradicional “Pool Party”, con la música del cantante urbano Lomiiel, el merenguero típico de Ebenezer Guerra y un DJ que “pinchará” hasta que el público quiera.

En la noche del mismo domingo, el Salón Filmore volverá a vibrar con la descarga musical del Kukito Toño Rosario y sus clásicos merengues “Resistiré”, Yenny”, “Quiero volver a empezar”, “Cómo no voy a decir”, “Dale vieja dale” y “Es mi vida”, entre muchos más.

La gozadera del 24 aniversario de Latin Music Tours en su última noche también incluye la salsa de Chiquito Team Band, el merengue urbano de Omega y la música típica de la agrupación Urbanda, conocida por merengues como “Quién”, “El café en pilón”, “Chicha” y “No lo beses”.

Quezada informó que los precios para el fin de semana programado van desde US$669 en habitación triple por persona y la oferta del 24 aniversario del evento, consiste en que las primeras 25 habitaciones sólo pagarán US$199 por la tercera persona, y un niño de 2 a 12 años por sólo US$100.

El paquete del fin de semana largo de “Latin Music Tours 2025” incluye asistencia, entradas a los conciertos, bebidas premium ilimitadas, habitaciones suite, 15 piscinas, 14 restaurantes, algunos abiertos 24 horas y todas las amenidades del fascinante todo incluido.

Comida digna de reyes en Hard Rock Hotel & Casino: Pasa por Constant Grind Coffe & Bar rápido por un bocadillo y un café. Experimenta un viaje culinario por la comida callejera más atractiva del mundo en The Market Food Hall.

En la noche, viste de gala para una cena a la carta en Ciao. Y si prefieres disfrutar las vistas del océano tu destino es Ipanema; mientras Zen viene a satisfacer tus antojos de cocina asiática; pero si te gustan los cortes de carne, dirígete a Toro.

Amenidades

Entrada general. Para los que estén en el área y quieran asistir a los conciertos, la entrada general será de US$200, VIP US$300, Special Guest US$350 y PlatinumUS$400 por persona.