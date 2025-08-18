José Antonio Molina: el Himno Nacional Dominicano “está intacto”, se trata “de una regrabación”

El maestro José Antonio Molina defendió lo que denominó la regrabación del Himno Nacional Dominicano, en la que se respetó en lo absoluto las letras y la música como originalmente las escribieron sus autores.

“Se trata de una regrabación, el himno está intacto, tal cual lo escribió Emilio Prud’Homme, tal cual escribió cada una de sus notas el maestro José Reyes, no hay una nota de más, no hay una coma de menos”, afirmó Molina, quien dirigió la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Nacional que regrabó el canto patrio.

Según sus explicaciones, la regrabación buscaba capturar una pieza histórica “con la mayor tecnología que existe en estos momentos”.

Sobre el particular agregó: “Se grabó en el Teatro Nacional con una tecnología muy importante; fueron dos días de grabación, de sesiones importantes, donde este equipo incansable dimos todo lo que teníamos para ofrecer como artistas”.

INSTITUCIONES

Molina comentó que “hemos escogido los símbolos que representan la música sinfónica de nuestro país. La Orquesta Sinfónica Nacional, la más alta institución musical del país, tenía que estar aquí; el Coro Nacional, que acaba de cumplir 70 años, con una celebración del Requiem de Mozart... Fue este equipo de hombres y mujeres, asesorados en por un grupo de historiadores y con la energía y el entusiasmo del ministro Roberto Ángel para hacer algo que realmente entendemos enaltece y enciende aún más esa llama que todos llevamos en nuestro pecho por el canto patrio”, expresó Molina.

“Estamos ante una grabación que a mi juicio, y al de todos los que participamos en el proyecto, constituye una nueva dimensión sonora de lo que es Himno. Estamos tratando el Himno con la dimensión que siempre ha merecido pero aun llevándolo a otra dimensión que tecnológica como merece nuestro país”, añadió Molina.

El presidente Luis Abinader encabezó el sábado el acto de presentación de la regrabación oficial del Himno Nacional, el cual fue interpretado por el Coro Nacional y la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la producción y coordinación de Juan Luis Guerra y Janina Rosado.

COMENTARIO DE JUAN LUIS

Juan Luis también se refirió a la producción lograda: “Es una regrabación, es el mismo himno sin alterar nada”. Sí anotó que se iba a incrementar el sonido y que se iban a usar “los mejores micrófonos para grabar en vivo”. La iniciativa fue producida desde el Ministerio Cultura, cuyo titular Roberto Ángel Salcedo, manifestó que la idea es revitalizar y promover la identidad cultural del país.

“El Himno Nacional, como se ha establecido aquí, tiene una importancia capital, desde el Ministerio de Cultura hemos estado trabajando en varios de ejes y uno de ellos es la valoración del patrimonio material e inmaterial dominicano y otro es la revitalización de nuestra identidad cultural”, argumentó Salcedo.

En ese sentido añadió: “Esos elementos representativos y distintivos de la sociedad dominicana que debemos fomentar y que debemos conectar esos valores con las presentes y futuras generaciones”.

El ministro de Cultura informó que la única inversión hecha por parte del Gobierno fue para la producción y realización del documental sobre la regrabación y que todos los involucrados en el proyecto de “revitalización del canto a la patria” trabajaron de manera honorifica. Salcedo no especificó el costo del audiovisual.

En el acto estuvieron presentes la vicepresidenta Raquel Peña, la primera Dama Raquel Arbaje, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro de Defensa, Carlos Fernández Onofre; el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Ignacio Pascual.

Además del historiador Juan Daniel Balcacer, el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez; el presidente de la Academia Dominicana de la Historia, Miguel Reyes Sánchez, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, entre otros.

LEYES

La Constitución dominicana en su artículo 33 establece que el Himno Nacional como símbolo patrio es único e invariable. La Carta Magna señala de manera textual que “es la composición musical de José Reyes con letras de Emilio Prud´Homme, y es único e invariable”. Además, existe la ley 210-19 que regula el uso de los Símbolos Patrios, donde se precisa en el artículo 39 en el numeral 1 qué se considera ultraje al himno, cambiar la letra y tiempo musical.

El Himno Nacional fue interpretado por primera vez en la ciudad Capital de Santo Domingo el 17 de agosto de 1883, con motivo del vigésimo aniversario de la Restauración de la República.