Se presenta Mumba, nueva experiencia cultural que celebra la música y la identidad dominicana

Mumba, una experiencia cultural viva que reúne música, historia, gastronomía, tecnología y diseño en un solo lugar, fue presentado en la Zona Colonial de Santo Domingo.

Mumba está compuesto por varios pilares, y su núcleo museístico es el Museo del Merengue y la Bachata, un espacio que rinde homenaje a los géneros que son alma y símbolo de la República Dominicana.

El encuentro de presentación, que reunió a periodistas, artistas, gestores culturales y autoridades, fue un adelanto de lo que Mumba quiere ser: un lugar donde nuestra música, nuestra historia y nuestra manera de vivir se celebran todos los días.

“Entendimos que teníamos una oportunidad única: crear un espacio vivo donde nuestra música, nuestra danza, nuestra cultura y nuestra identidad se celebraran todos los días, no como excusas en fechas determinadas, sino como experiencias permanentes que te inviten a bailar siempre, a cantar siempre, a descubrir siempre, a saborear siempre…”, expresó José Antonio Rodríguez, cantautor, gestor cultural y artífice de las declaratorias ante la UNESCO que otorgaron al merengue y a la bachata el título de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Rafa Rosario fue la sorpresa artística de la noche de presentación de Mumba.

mucho más que un museo

Mumba se promueve como una experiencia integral que transforma el patrimonio intangible en vivencias tangibles.

Combina el recorrido museístico con espacios gastronómicos, artísticos e interactivos que cambian con cada visita.

Mumba está compuesto por espacios y experiencias únicas que, en conjunto, celebran la cultura dominicana.

• El Museodel Merengue y la Bachata: dedicado a la historia y cultura del merengue y la bachata, Patrimonios Inmateriales de la Humanidad.

•El Tumbarrocío: bar del patio central, punto de encuentro vibrante y lleno de sabor.

•El Perico Ripiao: escenario principal y estudio de grabación a la vista del público, donde las presentaciones en vivo se registran con calidad profesional en audio y video para el archivo cultural de Mumba, con publicaciones periódicas en YouTube y ediciones especiales en vinilo.

•El Bucajaya: recorrido interactivo con tecnología NFC que revela historias, anécdotas y curiosidades de la identidad dominicana en cada rincón.

•Pal’agayú: tienda para llevar piezas y productos que celebran la dominicanidad.

•El Bacharengue: bar indoor íntimo y festivo, con tarima interactiva dentro de un cubo traslúcido con projection mapping y un Hi-Fi Lounge para disfrutar de vinilos en un ambiente único.

El Museo del Merengue y la Bachata: el corazón patrimonial de Mumba. El museo es el pilar central y está diseñado para que cada visitante sienta y viva la historia de estos ritmos.

“Queremos que el museo sea un organismo vivo, que cambie con la gente que lo recorre y que cada paso conecte más con lo que somos”, afirma Cynthia Roberts, especialista en diseño museístico con trayectoria en el Museo Real de Ontario y el Smithsonian.

El equipo detrás del proyecto

Mumba está liderado por un equipo de amplia trayectoria en cultura, diseño y gastronomía:

•Louis Broker, empresario creador de espacios icónicos como Lulu, Pat’e Palo y Jalao.

•José Antonio Rodríguez, cantautor, exministro de Cultura y embajador ante la UNESCO.

•Cynthia Roberts, diseñadora de experiencias museísticas internacional.

•Nono Rodríguez, productor con más de dos décadas de experiencia en proyectos culturales y creativos.

•Liza Ortega, arquitecta galardonada por su trabajo en espacios de identidad cultural.

• Socrates Aguasvivas, desarrollador de proyectos y coordinador general.

Un puente entre generaciones

Como resume Nono Rodríguez, “Mumba será tan nuestro como las canciones que cantamos en familia; un lugar para encontrarnos, aprender, disfrutar y sentir orgullo de lo que somos”.

Con esta primera presentación, Mumba abre simbólicamente sus puertas y se proyecta como un nuevo referente cultural y turístico para el país y el mundo: una experiencia completa donde el acordeón, la güira, la tambora y la guitarra seguirán marcando el paso… y donde el Museo del Merengue y la Bachata preservará y celebrará la memoria sonora de la nación.