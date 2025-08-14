Fernando Villalona y Didi Hernández unen dos generaciones en el merengue "Experiencia y juventud"

La leyenda del merengue Fernando Villalona y la sensación de la nueva generación Didí Hernández lanzaron su esperada colaboración "Experiencia y Juventud", un merengue romántico y vibrante que une la fuerza de la trayectoria con la frescura de la juventud.

Esta colaboración representa un encuentro épico entre dos eras del merengue: la trayectoria y el legado de “El Mayimbe”, ícono indiscutible de la música dominicana, y la fuerza arrolladora de Didí Hernández, considerada la merenguera más destacada de la nueva generación.

El tema, de la autoría y con arreglos musicales de Remy Núñez, explora la conexión entre dos almas de diferentes generaciones, donde la sabiduría y el carisma de un hombre experimentado se encuentran con la energía y la pasión de una mujer joven.

La letra transmite un mensaje poderoso: el amor trasciende la edad, y cuando existe conexión genuina, nada más importa.

Un merengue para todas las generaciones

Con una producción impecable y una letra que celebra la pasión por la música y el arte de combinar tradición con innovación, “Experiencia y Juventud” es un himno que une a todas las edades en la pista de baile.

“Grabar con Fernando Villalona es un sueño hecho realidad. Es un referente para mí y para toda una generación de merengueros. Esta canción es un homenaje al merengue que nos une y que sigue evolucionando”, expresó Didí Hernández.

Por su parte, Villalona destacó la importancia de apoyar y compartir escenario con las nuevas voces del merengue:

“El merengue es nuestra identidad y está en buenas manos con artistas como Didí. Este tema es una muestra de que la música sigue viva, creciendo y conquistando corazones”.

La canción es una conversación entre dos corazones que se descubren y se entregan sin prejuicios.

El sencillo ya está sonando en la radio a nivel nacional y estrena en todas las plataformas digitales a partir del próximo 20 de agosto.

El video oficial, con una producción cinematográfica de primer nivel, se estrenará simultáneamente en los canales de ambos artistas.