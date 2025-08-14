Days to Shine presenta su canción oficial "Shine Baby Shine" en "Despierta América"

"Days to Shine", un evento dirigido a la mujer, lanzó su canción oficial, "Shine Baby Shine", en el programa "Despierta América", que se transmite por la cadena hispana Univisión.

La presentación se realizó junto a todo el equipo del show matutino, en un ambiente de alegría y celebración.

La pieza fue escrita y producida por el productor internacional Emilio Estefan, quien este año se incorporó como socio de Days to Shine.

Esta alianza representa una oportunidad extraordinaria para amplificar la visibilidad del talento y la fuerza de las mujeres dominicanas, en línea con la trayectoria del productor impulsando y promoviendo el liderazgo femenino en la industria del entretenimiento.

La interpretación del tema está a cargo de Lena Burke, cantante cubana perteneciente a una familia de mujeres icónicas dentro de la música cubana.

Su voz imprime emoción y energía a un tema que invita a brillar con autenticidad y a celebrar el poder de la unión entre mujeres.

Con siete años en República Dominicana y dos ediciones en Miami, Days to Shine se ha consolidado como un espacio de crecimiento personal y profesional que ofrece herramientas para que cada mujer descubra, potencie y comparta su luz. Conferencias, talleres y experiencias inmersivas conforman un programa diseñado para inspirar, conectar y transformar.

Shine Baby Shine nace como himno oficial del evento: una invitación a creer en una misma, a apoyar a otras y a proyectar ese brillo que se multiplica cuando se camina en comunidad. Con este lanzamiento y la alianza con Emilio Estefan, Days to Shine reafirma su compromiso de seguir elevando la voz, el talento y el futuro de las mujeres, dentro y fuera de nuestras fronteras.

Este año, Days to Shine invita a las mujeres a tomar una de las decisiones más importantes de sus vidas: ser felices.

Bajo el lema Own Your Joy, Choose to be Happy (Aduéñate de tu alegría, elige ser feliz), tanto en República Dominicana como en Miami se vivirán dos días inolvidables, llenos de inspiración y experiencias transformadoras.

La edición de R.D. se celebrará los días 5 y 6 de septiembre en el Hotel El Embajador, mientras que Miami recibirá el evento el 25 y 26 de octubre.

Las boletas para la edición de República Dominicana ya están disponibles en tuboleta.com.do y para Days to Shine Miami en eventbrite.com.